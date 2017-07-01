صادم ومؤثر..وفاة طفل بطريقة مروعة في قلب شلالات أوزود وها كيفاش ﻿

تسببت شلالات أوزود عصر اليوم الخميس، من ابتلاع طفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، كان في رحلة استجمامية رفقة بعض أصدقائه.

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تسببت شلالات أوزود عصر اليوم الخميس، من ابتلاع طفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة، كان في رحلة استجمامية رفقة بعض أصدقائه.

وغاب الشاب الضحية عن الأنظار لفترة، ليظهر بعد ذلك فوق مياه الشلالات، فاقدا للوعي حسب ما كشفت عنه مصادر محلية، وتم نقله على وجه السرعة للمستوصف القريب من المنطقة، حيث صادف مجيئه بالصدفة وجود ثلاث سياح بريطانيين قيل أنهم ينتمون إلى الأطقم الطبية في انجلترا، أرادوا تقديم يد المساعدة للطفل، إلا أن غياب الأوكسجين في المستوصف، عجل بوفاة الضحية على الفور.

ويختار البعض من سكان المناطق القريبة من الشلالات السباحة فيها، هروبا من الحرارة المفرطة، لكن غالبا ما تكون هذه المناطق جد خطرة على حياة الأفراد.