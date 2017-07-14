العلاقة بين باميلا أندرسون والمغربي عادل الرامي تثير الصحافة الأمريكية ها علاش ﻿

مازالت وسائل الإعلام الفنية الأمريكية والأوروبية، تثير موضوع علاقة اللاعب المغربي عادل الرامي والنجمة باميلا أندرسون، وتتساءل عن سرها، حيث أعادت طرح القضية بعد أن لوحظ تقارب النجمين بطريقة غير

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مازالت وسائل الإعلام الفنية الأمريكية والأوروبية، تثير موضوع علاقة اللاعب المغربي عادل الرامي والنجمة باميلا أندرسون، وتتساءل عن سرها، حيث أعادت طرح القضية بعد أن لوحظ تقارب النجمين بطريقة غير عادية في مجموعة من المناسبات.

وحسب المصادر ذاتها فإن علاقة غرامية تربط بين لاعب الكرة المغربي عادل الرامي ذي 31 عاما، والنجمة الأمريكية المندية باميلا أندرسون، التي تبلغ من العمر 50 سنة، وأنهما من المرجح أن يقضيا عطلتهما الصيفية بموناكو.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن النجمين ضربتهما الظاهرة الماكرونية، نسبة إلى الرئيس الفرنسي الجديد مانويل ماكرون الذي يصغر زوجته بسنوات كثيرة.