 سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الفقيه لي تسناو براكتو.. بوليسي مشا فيها وها أشنو حصل كايدير | حوادث و حقوق

الفقيه لي تسناو براكتو.. بوليسي مشا فيها وها أشنو حصل كايدير

العلاقة بين باميلا أندرسون والمغربي عادل الرامي تثير الصحافة الأمريكية ها علاش | دولي

العلاقة بين باميلا أندرسون والمغربي عادل الرامي تثير الصحافة الأمريكية ها علاش

مثير وبالفيديو.. إعدام خمور فاخرة قيمتها 35 مليون درهم وها فين | دولي

مثير وبالفيديو.. إعدام خمور فاخرة قيمتها 35 مليون درهم وها فين

بالفيديو..صاحب سيارة يتعرض لسرقة في قلب سلا شوفو أشنو وقع | مجتمع

بالفيديو..صاحب سيارة يتعرض لسرقة في قلب سلا شوفو أشنو وقع

سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني | بوليتيك

سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني

مثير وبالفيديو.. زعيم إفريقي طلع للطيارة شوفو أشنو دار | دولي

مثير وبالفيديو.. زعيم إفريقي طلع للطيارة شوفو أشنو دار

مثير.. عريس يهرب ليلة زفافه وها علاش | دولي

مثير.. عريس يهرب ليلة زفافه وها علاش

بالصورة...محامية تعتصم بنخلة لمنع إقتلاعها من طرف بلدية تارودانت | حوادث و حقوق

بالصورة...محامية تعتصم بنخلة لمنع إقتلاعها من طرف بلدية تارودانت

عاجل.. الرئيس الغابوني يصل مدينة طنجة وها علاش | دولي

عاجل.. الرئيس الغابوني يصل مدينة طنجة وها علاش

من حقنا نفرحو

سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 00:41 سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني | بوليتيك
سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني
كشف مصدر مطلع، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي عقد مساء اليوم لم ينته بسلام بل تميز باختلاف بين في الرؤى خاصة بين الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ورئيس المجلس الوطني للحزب

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي عقد مساء اليوم لم ينته بسلام بل تميز باختلاف بين في الرؤى خاصة بين الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ورئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأفاد ذات المصدر، أن تصريح كل من عبد الاله بن كيران وسعد الدين العثماني لم يكن متطابقا، حيث أن بن كيران أعلن عن تحديد مؤتمر الحزب في شهر دجنبر المقبل، وباتفاق بين أغلب الحاضرين، فيما صرح العثماني مباشرة بعد ذلك بأن المجلس الوطني ليوم السبت المقبل، هو الذي سيحدد موعد المؤتمر المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن إجتماع اليوم كان تقنيا محضا، حيث ركز الاعضاء الحاضرون في كلماتهم على التحضير للمجلس الوطني وموعد المؤتمر المقبل الذي سيقرر التاريخ الرسمي عبر رئيسه سعد الدين العثماني، خاصة أن الوزير والقيادي في الحزب الحسن الداودي، يرى أن المؤتمر أواخر شهر نونبر القادم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بن كيران الحكومة لحسن الداودي البيجدي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب البيجيدي المعتقلين بسجن سلا | بوليتيك

عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب ''البيجيدي '' المعتقلين بسجن سلا

رسميا...بن كيران يعلن تاريخ إنتخاب زعيم جديد للبيجيدي | بوليتيك

رسميا...بن كيران يعلن تاريخ إنتخاب ''زعيم '' جديد ''للبيجيدي ''

بالفيديو : بن كيران... مرحلتي السياسية انتهت إلا إذا طالب المواطنين عودتي | بوليتيك

بالفيديو : بن كيران... مرحلتي السياسية انتهت إلا إذا طالب المواطنين عودتي

الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات | بوليتيك

الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوجه الآخر لاحتجاجات فراشة البرانس..أصحاب المحلات بالمدينة القديمة في موقف قوي..هما محتجين وحنا مالنا | بــووز
منذ 10 دقائق

الوجه الآخر لاحتجاجات فراشة ''البرانس''..أصحاب المحلات بالمدينة القديمة في موقف قوي..هما محتجين وحنا مالنا

جد صادم و فمغرب 2017..شوفو كيفاش كاتعيش ساكنة الكاريان مع حرارة الصيف/الطوبات/أزبال/واد الحار/في قلب كازا | بــووز

جد صادم و فمغرب 2017..شوفو كيفاش كاتعيش ساكنة الكاريان مع حرارة الصيف/الطوبات/أزبال/واد الحار/في قلب كازا

أصحاب المحلات التجارية يطالبون بتحرير الملك العمومي بالبيضاء‎ | خبر اليوم

أصحاب المحلات التجارية يطالبون بتحرير الملك العمومي بالبيضاء‎

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة في جنازة والدة اللاعب الدولي المحبوب محمد التيمومي وتصريحات مؤثرة لإخوته | بــووز

بالفيديو..تفاصيل مؤلمة في جنازة والدة اللاعب الدولي المحبوب محمد التيمومي وتصريحات مؤثرة لإخوته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الفقيه لي تسناو براكتو.. بوليسي مشا فيها وها أشنو حصل كايدير | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

الفقيه لي تسناو براكتو.. بوليسي مشا فيها وها أشنو حصل كايدير

العلاقة بين باميلا أندرسون والمغربي عادل الرامي تثير الصحافة الأمريكية ها علاش | دولي

العلاقة بين باميلا أندرسون والمغربي عادل الرامي تثير الصحافة الأمريكية ها علاش

مثير وبالفيديو.. إعدام خمور فاخرة قيمتها 35 مليون درهم وها فين | دولي

مثير وبالفيديو.. إعدام خمور فاخرة قيمتها 35 مليون درهم وها فين

بالفيديو..صاحب سيارة يتعرض لسرقة في قلب سلا شوفو أشنو وقع | مجتمع

بالفيديو..صاحب سيارة يتعرض لسرقة في قلب سلا شوفو أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.