سابقة...غياب الانسجام تماما بين بن كيران والعثماني ﻿

كشف مصدر مطلع، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي عقد مساء اليوم لم ينته بسلام بل تميز باختلاف بين في الرؤى خاصة بين الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ورئيس المجلس الوطني للحزب

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كشف مصدر مطلع، أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي عقد مساء اليوم لم ينته بسلام بل تميز باختلاف بين في الرؤى خاصة بين الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران ورئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وأفاد ذات المصدر، أن تصريح كل من عبد الاله بن كيران وسعد الدين العثماني لم يكن متطابقا، حيث أن بن كيران أعلن عن تحديد مؤتمر الحزب في شهر دجنبر المقبل، وباتفاق بين أغلب الحاضرين، فيما صرح العثماني مباشرة بعد ذلك بأن المجلس الوطني ليوم السبت المقبل، هو الذي سيحدد موعد المؤتمر المقبل.



وأضاف ذات المصدر، أن إجتماع اليوم كان تقنيا محضا، حيث ركز الاعضاء الحاضرون في كلماتهم على التحضير للمجلس الوطني وموعد المؤتمر المقبل الذي سيقرر التاريخ الرسمي عبر رئيسه سعد الدين العثماني، خاصة أن الوزير والقيادي في الحزب الحسن الداودي، يرى أن المؤتمر أواخر شهر نونبر القادم.



