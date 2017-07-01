مثير وبالفيديو.. زعيم إفريقي طلع للطيارة شوفو أشنو دار ﻿

أظهرت لقطات فيديو حية صورها راكب لم يكشف عن اسمه، أن الزعيم الروحي لشعب اليوروبا النيجيري ''إديي إيتان أوجونوسي'' الذي كان يلبس زيا إفريقيا تقليديا، أدى طقوسا روحية غريبة أثناء صعوده على متن طائرة

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أظهرت لقطات فيديو حية صورها راكب لم يكشف عن اسمه، أن الزعيم الروحي لشعب اليوروبا النيجيري "إديي إيتان أوجونوسي" الذي كان يلبس زيا إفريقيا تقليديا، أدى طقوسا روحية غريبة أثناء صعوده على متن طائرة كندية مع مجموعة من مساعديه.

وأظهر الفيديو الذي تم نشره أمس الأربعاء، أن أحد مرافقيه بدأ بهز "الخشخيشات" فوق رأسه حتى وصل إلى مقعده، في تصرف غريب لم يفهمه مجموع من الركاب الذين كانوا على متن نفس الطائرة.

ويعتبر الزعيم المذكور الأكثر قوة وتأثيرا بين شعب اليوروبا النيجيري، ويسيطر على ست ولايات في جنوب غرب نيجيريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة.