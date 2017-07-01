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مثير.. عريس يهرب ليلة زفافه وها علاش

بتاريــخ : 14 يوليوز 2017 / 00:31 مثير.. عريس يهرب ليلة زفافه وها علاش | دولي
مثير.. عريس يهرب ليلة زفافه وها علاش
استطاع شاب أردني الهروب ليلة زفافه، بطريقة مثيرة، حيث اخترع حجة للهرب وذلك بعد أن أعلن أنه سيسلم حقيبة ملابسه للفندق الذي سيقام به الحفل وسيقيم به مع العروس بضعة أيام، إلا أنه لم يعد للمنزل بعد

شوف تيفي

استطاع شاب أردني الهروب ليلة زفافه، بطريقة مثيرة، حيث اخترع حجة للهرب وذلك بعد أن أعلن أنه سيسلم حقيبة ملابسه للفندق الذي سيقام به الحفل وسيقيم به مع العروس بضعة أيام، إلا أنه لم يعد للمنزل بعد ساعات طويلة، مما دفع ذويه لمعرفة أسباب تأخره محاولين الاتصال به دون التمكن من الوصول إليه.

وكشفت مصادر أردنية مع تزايد مخاوف أهل العريس من اختفاء ابنهم بادروا للبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرر ذوو العروسين بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير ''العريس المفقود''.

وأضافت المصادر ذاتها أن العريس أرسل لاحقا رسالة لذويه عبر تطبيق ''واتس آب'' يطمئنهم على نفسه ويبلغهم عدم رغبته بالزواج وأنه سافر للخارج مقررا عدم العودة.

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هروب عريس الأردن حفل زفاف

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