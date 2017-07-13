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بالصورة...محامية تعتصم بنخلة لمنع إقتلاعها من طرف بلدية تارودانت

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 23:34 بالصورة...محامية تعتصم بنخلة لمنع إقتلاعها من طرف بلدية تارودانت | حوادث و حقوق
بالصورة...محامية تعتصم بنخلة لمنع إقتلاعها من طرف بلدية تارودانت
في ظل الغضب الذي يسود ساكنة تارودانت بعد إقدام المجلس البلدي على قطع أشجار النخيل التي تعود إلى عشرات السنين، قامت محامية وفاعلة جمعوية بالمدينة إلى الإعتصام أمام إحدى شجر النخيل لمنع الجرافات من

شوف تيفي


في ظل الغضب الذي يسود ساكنة تارودانت بعد إقدام المجلس البلدي على قطع أشجار النخيل التي تعود إلى عشرات السنين، قامت محامية وفاعلة جمعوية بالمدينة إلى الإعتصام أمام إحدى شجر النخيل لمنع الجرافات من القيام بإقتلاعها بمدينة تارودانت عشية اليوم الخميس.

وحسب مصادر مطلعة، فقد قام المجلس البلدي لمدينة تارودانت الذي ينتمي رئيسه لحزب العدالة والتنمية، إلى قطع العديد من الأشجار التاريخية للمدينة والتي كانت تعرف إلى وقت قريب بمدينة أشجار الزيتون والنخيل.

ووفق مصادر مطلعة، فالجمعوية التي تظهر على الصورة هي مستشارة جماعية تنتمي للمعارضة داخل المجلس المسير، حيث قامت بالإعتصام أمام إحدى أشجار الزيتون للحيلولة دون إستكمال الجرافات لمجزرتها التي أتت على العشرات من الاشجار التاريخية.

وفي إتصال هاتفي بمستشار جماعي محسوب على الأغلبية، أكد أن عملية قلع أشجار النخيل بشوارع المدينة، هدفها هو توسيع الطرقات، كما أن الأشجار المقتلعة يتم غرسها في مكان آخر.


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