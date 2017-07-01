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عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب ''البيجيدي '' المعتقلين بسجن سلا

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 23:14 عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب البيجيدي المعتقلين بسجن سلا | بوليتيك
عاجل..الحكم بالسجن والغرامة على شباب ''البيجيدي '' المعتقلين بسجن سلا
قضت محكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب بإدانة شبيبة ''البيجيدي '' المعتقلين على ذمة تهم تتعلق بتدويناتهم على الفايسبوك، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم.

شوف تيفي


قضت محكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب بإدانة شبيبة ''البيجيدي '' المعتقلين على ذمة تهم تتعلق بتدويناتهم على الفايسبوك، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم.

وأوضح عبد الصمد الإدريسي محامي المتهمين، أنه تم النطق بالحكم على شباب الفيسبوك، بعدما برأتهم تهمة التحريض وأذانتهم من أجل الإشادة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10000 درهم''.

وعلق عضو الأمانة العامة ''للبيجيدي '' في تدوينة على حائطه بالفايسبوك ''تبقى أحكاما مبالغا فيها.. مؤسفة..هل ارتحتم بعد الحكم على شباب من خيرة هذا الوطن''.


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الإدريسي عبد الصمد الحكم الإشادة شوف تيفي

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