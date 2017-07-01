 فضيحة.. موظف حصلوه مع شاذ جنسي ملقب بــ ''ماجدة'' بطنجة..والقضية فيها السرقة والشذوذ الجنسي ﻿
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فضيحة.. موظف حصلوه مع شاذ جنسي ملقب بــ ''ماجدة'' بطنجة..والقضية فيها السرقة والشذوذ الجنسي

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 22:47 فضيحة.. موظف حصلوه مع شاذ جنسي ملقب بــ ماجدة بطنجة..والقضية فيها السرقة والشذوذ الجنسي | حوادث و حقوق
فضيحة.. موظف حصلوه مع شاذ جنسي ملقب بــ ''ماجدة'' بطنجة..والقضية فيها السرقة والشذوذ الجنسي
قامت المصالح الأمنية ليلة أمس الأربعاء، خلال فضها لنزاع بالشارع العام، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة يدعى '' م. ز'' وشخص يدعى '' م.ح'' 28 سنة وهو موظف، والذي كشف أنه تعرض لسرقة مبلغ مالي مهم و هاتف نقال

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية ليلة أمس الأربعاء، خلال فضها لنزاع بالشارع العام، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة يدعى '' م. ز'' وشخص يدعى '' م.ح'' 28 سنة وهو موظف، والذي كشف أنه تعرض لسرقة مبلغ مالي مهم و هاتف نقال من النوع الممتاز من طرف القاصر و شريكه الذي فر إلى وجهة غير معلومة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على المصلحة الأمنية المداومة من أجل الاستماع للاطراف في الموضوع ليتبين من خلال تصريحات القاصر أن الامر يتعلق بقضية شذوذ جنسي مرفوق بسرقة، حيث صرح القاصر أنه تعرف على الضحية في مواقع التواصل الاجتماعي والتقى به رفقة صديق له بغرض ممارسة الشذوذ، واعترف بقيام صديقه المدعو ''ع . ب'' والمعروف باسم ''ماجدة '' هو من قام بعملية السرقة، والذي تم إيقافه بالمحطة الطرقية ليلة البارحة متحوزا للهاتف المسروق .


وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية المداومة، أحالت القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل البحث فيها بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

 

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