سقوط القرع وولد الدرب أهم تجار مخدر الحشيش بأصيلة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أصيلة خلال الأسبوع الجاري في إطار محاربتها للجريمة خلال موسم الصيف، من إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار بمخدر ''الحشيش''.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أصيلة خلال الأسبوع الجاري في إطار محاربتها للجريمة خلال موسم الصيف، من إيقاف شخصين متلبسين بالاتجار بمخدر "الحشيش".

وحسب ما توصلت به "شوف يتفي" من مصدرها فقد تم توقيف المدعوين " ولد الدرب" البالغ من العمر 40 سنة و " القرع" البالغ من العمر 36 سنة وهما من ذوي السوابق العدلية وحديثي الخروج من السجن، متلبسين بترويج مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنيين باﻷمر اتخذا من حي للا رحمة كمكان لترويج مخدر الشيرة، خصوصا عند ساعة متأخرة من الليل وبعد عملية ترصد ومراقبة تم إلقاء القبض عليهما في حالة تلبس وبحوزتهما مجموعة من قطع المخدرات المعدة للترويج للمدمنين.





