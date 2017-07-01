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يا ربي السلامة..عرس يتحول إلى مأتم: جريمة قتل بشعة ببني ملال

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 21:50 يا ربي السلامة..عرس يتحول إلى مأتم: جريمة قتل بشعة ببني ملال | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..عرس يتحول إلى مأتم: جريمة قتل بشعة ببني ملال
انتهى عرس بمنطقة تاكزيرت ضواحي بني ملال، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى طعنات على يد مجموعة من الشبان.

"شوف تيفي"


انتهى عرس بمنطقة تاكزيرت ضواحي بني ملال، على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى طعنات على يد مجموعة من الشبان.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية، فإن الضحية، لفظ أنفاسه الأخيرة صباح يومه الخميس، داخل المستشفى الاقليمي بني ملال، والذي نقل إليها عقب العثور عليه بالقرب من مكان العرس، غارقا في بحر من الدماء، عقب نشوب معركة دموية بينه وبين مجموعة من الأشخاص، كانوا على ما يبدو في حالة غير طبيعية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في هذه الجريمة، بينما تم وضع جثمان الضحية بمستودع الأموات بنفس المستشفى لاخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

 

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