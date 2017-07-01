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رسميا...بن كيران يعلن تاريخ إنتخاب ''زعيم '' جديد ''للبيجيدي ''

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 21:44 رسميا...بن كيران يعلن تاريخ إنتخاب زعيم جديد للبيجيدي | بوليتيك
رسميا...بن كيران يعلن تاريخ إنتخاب ''زعيم '' جديد ''للبيجيدي ''
أكد بن كيران قبل قليل، أن موعد المؤتمر المقبل لإختيار أمين عام جديد لحزب العدالة والتنمية سيكون في غالب الظن في شهر دجنبر المقبل، وأن الأمانة العامة اتفقت على هذا التاريخ.


شوف تيفي

أكد بن كيران قبل قليل، أن موعد المؤتمر المقبل لإختيار أمين عام جديد لحزب العدالة والتنمية سيكون في غالب الظن في شهر دجنبر المقبل، وأن الأمانة العامة اتفقت على هذا التاريخ.

وبدا بن كيران غاضبا بعد إجتماع مجلس الأمانة العامة للحزب، قبل قليل، حيث أكد أن إجتماع اليوم كان جيدا على العموم، معيدا تكرار موقفه بأن مرحلته إنتهت قانونيا ''إلا إذا وقع شيئ يعلم الله''.

وأكد بن كيران أنه ليس له أي طلب، وأنه ''يطلب من الله أن يأخذ بيده فيما تبقى من عمره وأنه لايحتاج لشيئ من أي عضو في الحزب أو فوق الأرض''.


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