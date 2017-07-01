بالفيديو : بن كيران... مرحلتي السياسية انتهت إلا إذا طالب المواطنين عودتي ﻿

صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد إنتهاء إجتماع الأمانة العامة، ''بأن مرحلته السياسية إنتهت بشكل قانوني منذ سنة 2016''.



شوف تيفي



صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مباشرة بعد إنتهاء إجتماع الأمانة العامة، "بأن مرحلته السياسية إنتهت بشكل قانوني منذ سنة 2016".



ورد بن كيران على سؤال "لشوف تيفي" حول ترشحه لولاية ثالثة، "بأن أعضاء الحزب لايرشحون أنفسهم للمناصب"، مؤكدا "بأنه أكد للجميع بأنه إنتهى سياسيا إلا إذا حدتث أشياء لايعلمها وطالبه الموطنون بذلك" على حد قوله.



وقال بن كيران أنه يرفض الخوض في الموضوع مصرحا بنبرة غاضبة" لا أنتظر أي شيئ من أي أحد سواء الأخوة والأخوات أعضاء الحزب" أو أي شخص على وجه البسيطة" على حد قوله.



