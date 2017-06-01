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الفيفا يرفع تجميد عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 20:45 الفيفا يرفع تجميد عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم | سبور
الفيفا يرفع تجميد عضوية الاتحاد السوداني لكرة القدم
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، عن رفع تجميد العضوية الذي كان مفروضا على الاتحاد السوداني لكرة القدم لعدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 14 و19 من النظام الأساسي

شوف تيفي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، عن رفع تجميد العضوية الذي كان مفروضا على الاتحاد السوداني لكرة القدم لعدم امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 14 و19 من النظام الأساسي للفيفا، على خلفية قرار صادر عن وكيل وزارة العدل بتاريخ 2 يونيو 2017.

واتخذ هذا القرار في أعقاب تأكيد الاتحاد السوداني لكرة القدم أن رئيس الوزراء السوداني أصدر قرارا يقضي بتعليق قرار وكيل وزارة العدل وإعادة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة معتصم جعفر سر الختم إلى موقعه.

من جانبه، أعلن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر عن انتهاء الأزمة الرياضية في البلاد واستئناف النشاط الرياضي وتسلمهم لقرار الفيفا القاضي برفع تجميد النشاط الرياضي بصورة فورية.

وأكد رئيس الاتحاد السوداني، في تصريحات للصحافة، أن "الاتحاد يسعى الآن مع الاتحاد الإفريقي إلى رفع الضرر الذي وقع على الأندية السودانية والمحافظة على استحقاقاتها"، داعيا الوسط الرياضي السوداني للعمل بروح المسؤولية وتهيئة أجواء صالحة من خلال التماسك وتوحيد الأجندة لصالح تطوير الرياضة في البلاد.

وأكد المسؤول ذاته أن حالة من الارتياح سادت الوسط الرياضي السوداني الذي يتطلع إلى مرحلة جديدة


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