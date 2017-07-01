 الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات ﻿
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الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات | بوليتيك

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الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 20:34 الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات | بوليتيك
الرباح يعترف...منحت وثائق الربط بالماء والكهرباء للمواطنين بشهادة التصويت في الإنتخابات
أكد عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن، في رد على تساؤل لأحد البرلمانيين، أن السياسة الرسمية للمغرب، هو تعميم الماء والكهرباء وحصول المواطنين في جميع تراب

شوف تيفي



أكد عزيز الرباح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الطاقة والمعادن، في رد على تساؤل لأحد البرلمانيين، أن السياسة الرسمية للمغرب، هو تعميم الماء والكهرباء وحصول المواطنين في جميع تراب المملكة على الخدمات الأساسية.

وأضاف عزيز الرباح أن المواطنين الذين يتوفرون على الوثائق الرسمية والسليمة يحصلون على تراخيص الربط بالكهرباء مباشرة، في حين أن المواطنين الذين يقطنون عشوائيا هناك لجنة برئاسة رئيس الجماعة وعدد من المتدخلين، حيث إن قدمت اللجنة الموافقة فالمكتب الوطني للكهرباء يوافق بشكل مباشر.

وأوضح الرباح أن كل مواطن يتوفر على البطاقة الوطنية وشهادة السكنى والشهادة الإدارية من حقه الربط بالماء والكهرباء، مؤكدا للبرلمانيين "بأنه منح شهادة الربط للمواطنين القاطنين بجماعته بالقنيطرة بصفته رئيسا لها، حيث يطالب المواطنين بشهادة إدارية من القائد بكونه قاطنا وشهادة التصويت في الإنتخابات ويمنحه مباشرة الموافقة بالربط بالكهرباء".



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