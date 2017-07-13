بالصور..خطيبة ''ناصر الزفزافي'' ممنوعة من زيارته بسجن عكاشة لإنعدام الصفة وهاشنو دارت أمام باب السجن ﻿

عادت الفتاة التي تدعي بكونها خطيبة زعيم حراك-الريف ناصر الزفزافي، لتخلق الجدل من جديد أمام السجن المدني بعين السبع المعروف بعكاشة، بعد رفض طلبها للقاء المسؤول الأول عن إحتجاجات إقليم الحسيمة.

شوف تيفي

عادت الفتاة التي تدعي بكونها خطيبة زعيم حراك-الريف ناصر الزفزافي، لتخلق الجدل من جديد أمام السجن المدني بعين السبع المعروف بعكاشة، بعد رفض طلبها للقاء المسؤول الأول عن إحتجاجات إقليم الحسيمة.



ووسط رفض تام الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، قامت الزوجة المستقبلية لزعيم حراك- الريف، بإلتقاط سلفيات أمام سجن عكاشة، وفيديوهات للمؤسسة السجنية التي تحتضن أبرز قيادات الحراك.



وفي ذات السياق، نفى أبرز نشطاء حراك- الريف معرفتهم بالفتاة، متهمين جهات ما بمحاولة تشويه سمعة الزفزافي أمام أسرته المحافظة رغم أن أي ''علاقة كيف ماكان نوعها تدخل في إطار الحريات الفردية'' وفق القيادي الذي طلب بعدم ذكر إسمه.



