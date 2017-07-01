رسميا... ''شعو'' وراء القضبان في إنتظار قرار المحكمة بمدينة ''بريدا'' الهولندية ﻿

علم اليوم الخميس لدى مصدر قريب أن المدعو سعيد شعو، الذي تم إلقاء القبض عليه نهاية يونيو الماضي من قبل السلطات الهولندية على إثر مذكرتي توقيف دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، لم يتم إطلاق سراحه.

علم اليوم الخميس لدى مصدر قريب أن المدعو سعيد شعو، الذي تم إلقاء القبض عليه نهاية يونيو الماضي من قبل السلطات الهولندية على إثر مذكرتي توقيف دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، لم يتم إطلاق سراحه.



وتم الاستماع إلى محامي المتهم من قبل قاضي محكمة بريدا (جنوب هولندا)، ولم يتم الإعلان عن أي قرار حول إطلاق سراح المدعو شعو خلال هذه الجلسة، حيث كانت السلطات الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو أنها ألقت القبض على سعيد شعو، وهو مروج مخدرات معروف من أصل مغربي ومقيم بهولندا.



وأكد وزير الأمن والعدل الهولندي أن هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة '' تكوين ''عصابة إجرامية'' و''الاتجار الدولي في المخدرات''.





