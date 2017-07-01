إجتماع لأمانة ''البيجيدي'' برئاسة بن كيران استعدادا للمؤتمر المقبل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن إجتماعا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ينعقد في هذه اللحظات، بدعوة من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، لإستكمال النقاش بين قيادات الحزب حول الإستعداد للمؤتمر المقبل

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن إجتماعا للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ينعقد في هذه اللحظات، بدعوة من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، لإستكمال النقاش بين قيادات الحزب حول الإستعداد للمؤتمر المقبل للحزب.

وحسب مصادر مطلعة، فالإجتماع سيحسم الترتيبات الجارية لعقد المجلس الوطني السبت المقبل، وكذا كواليس إنعقاد برلمان الحزب الذي بعيش فترة عصيبة منذ إعفاء بن كيران من التكليف بتشكيل الحكومة.

ووفق ذات المصادر، فينتظر أن يتم التوافق على الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل والمقرر عرضها أمام المجلس الوطني، حيث إنعقد إجتماع أول أمس بمنزل بن كيران حضره القياديون الكبار وصناع القرار بالحزب أسفر عن توافقات بين تيار المحافظين الذي

يتزعمه بن كيران، والموالون لتيار "الإستوزار" برئاسة سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد بدعم قوي من الجناح الدعوي للحزب.