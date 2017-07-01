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مثير...هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 18:55 مثير...هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا | مجتمع
مثير...هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا
أعلن الموقع الالكتروني لمؤسسة ''أرتون كابيتال، أخيرا، عن التصنيف الخاص بأقوى جوازات السفر العالمية لسنة 2017،حيث حل جواز السفر المغربي المرتبة الثامنة عربيا و 72 عالميا، لأنه يمكن المغاربة من السفر

 

"شوف تيفي"

أعلن الموقع الالكتروني لمؤسسة ''أرتون كابيتال، أخيرا، عن التصنيف الخاص بأقوى جوازات السفر العالمية لسنة 2017،حيث حل جواز السفر المغربي المرتبة الثامنة عربيا و 72 عالميا، لأنه يمكن المغاربة من السفر إلى 57 دولة بدون تأشيرة.

وأوضح الموقع المذكور حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، بأن هذا التصنيف في ترتيب جوازات السفر، والتي شملت 199 دولة، تم الاعتماد خلاله على مجموعة من المعطيات مثل قدرة أصحابها على التنقل بحرية أكبر حول العالم، وكذا عدد الدول التي يمكن للشخص زيارتها دون تأشيرة، أو عن طريق الحصول على تأشيرة لدى وصوله للدولة.

وأشار هذا التصنيف إلى أن أقوى جواز سفر في العالم هو الجواز الألماني، الذي تفوق على العديد من الدول الكبرى مثل السويد وبلجيكا وهولندا، أما عربيا فقد احتل جواز السفر الإماراتي الرتبة الأولى عربيا و 28 عالميا، في حين تديل الجواز الجزائري هذا التصنيف عربيا بحلوله في الرتبة 80، خلف كل من الجواز المغربي والتونسي الذي احتل الرتبة 66 عالمياً.

وجاء هذا التصنيف على الشكل التالي:

1-ألمانيا

2-السويد وسنغافورة

3-الدنمارك وفنلندا وفرنسا وإسبانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا

4-إيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ والبرتغال وسويسرا وكوريا الجنوبية واليابان

5-ماليزيا وإيرلندا وكندا

6-اليونان ونيوزيلندا وأستراليا

7-التشيك وأيسلندا

8-هنغاريا

9-مالطا وليتوانيا وبولندا

10-سلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا

أما ترتيب المراكز العشر الأولى للدول العربية: فهو على الشكل التالي''

الإمارات العربية المتحدة ''28 عالمياً''

الكويت ''51 عالمياً''

قطر ''52 عالمياً''

البحرين ''56 عالمياً''

عُمان ''58 عالمياً''

المملكة العربية السعودية ''60 عالمياً''

تونس ''66 عالمياً''

المغرب ''72 عالمياً

 

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