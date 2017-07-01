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عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 18:48 عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي | دولي
عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي
نعى أمراء وساسة سعوديون اليوم الخميس، الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' قبل قليل.
"شوف تيفي"

نعى أمراء وساسة سعوديون اليوم الخميس، الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "روسيا اليوم" قبل قليل.


وأوضح الموقع الروسي أن أفرادا من الأسرة الحاكمة وأيضا شخصيات سياسية وفنية، نعوا الأمير الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

تجدر اللإشارة إلى أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1931، وشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة في السابق، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.


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