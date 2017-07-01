كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة ﻿

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أنها شرعت في استخدام كاميرات صغيرة وذات جودة عالية لمراقبة أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين أثناء القيام بواجبهم .

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أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن أنها شرعت في استخدام كاميرات صغيرة وذات جودة عالية لمراقبة أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين أثناء القيام بواجبهم .

وقالت المديرية، في بيان اليوم الخميس، إنها قامت "باستخدام أجهزة تصوير رقمية عبارة عن كاميرات صغيرة الحجم يتم وضعها على صدور أو أكتاف رجال الشرطة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين"، مضيفة أن هذه الكاميرات تروم "الوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية".

وأشارت إلى أن هذه الكاميرات تندرج في إطار ترجمة التوجيهات الملكية في توظيف التكنولوجيا في عمل جهاز الأمن العام لحماية أفراد الأمن العام والمواطنين وتحقيق أعلى مراتب الأداء والتطوير.

وأكد البيان أن المديرية تهدف أيضا من خلال هذه الكاميرات الحد من الاحتكاكات التي تحدث أحيانا بين الطرفين والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم الشكاوى أو الاعتراض على المخالفات المرورية أو أي خلافات.

وأضاف أن الهدف يكمن أيضا في "قياس مدى التزام رجال الشرطة بالتعليمات"، مشيرا إلى أن هذه الكاميرات تتمع بتنقيات "ذات جودة عالية تمكنها من تسجيل الصوت والصورة بدرجة نقاء كبيرة، حيث يتم الرجوع إلى تلك التسجيلات وقت الحاجة من خلال وحدة تخزين مستقلة في مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام".

وحسب البيان، فقد تم الشروع بالعمل بهذه الكاميرات في مرحلة أولى من قبل رجال الأمن العام العاملين في الميدان ورقباء السير وأطر النجدة والدوريات الخارجية والذين هم أكثر تماسا مع المواطنين





