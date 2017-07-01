 المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي | دولي

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة | مجتمع

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما | دولي

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير لحسن الداودي | بوليتيك

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي''

شاهد ما فعلته المغربية حنان لخضر قبل سهرتها في فيديو طريف (كواليس) | بووز

شاهد ما فعلته المغربية حنان لخضر قبل سهرتها في فيديو طريف (كواليس)

بعدما تبحر مع مراتو..الشيخ المثير للجدل يوجه رسالة لجميع المغاربة في فيديو عاجل | بووز

بعدما تبحر مع مراتو..الشيخ المثير للجدل يوجه رسالة لجميع المغاربة في فيديو عاجل

بعد الصباط المثيل للجدل..مول البندير يشعل الفيسبوك بحــركـات غـريـبـة في فيديو جديد | بووز

بعد الصباط المثيل للجدل..مول البندير يشعل الفيسبوك بحــركـات غـريـبـة في فيديو جديد

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين | منوعات

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

من حقنا نفرحو

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي''

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 18:27 المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير لحسن الداودي | بوليتيك
المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي''
قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ''حميد ابراهيمي'' عضوا بمجلس النواب باسم حزب الحركة الشعبية، على إثرالاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''بني ملال'' (إقليم بني ملال)، و

شوف تيفي



قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ''حميد ابراهيمي'' عضوا بمجلس النواب باسم حزب الحركة الشعبية، على إثرالاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية ''بني ملال'' (إقليم بني ملال)، و أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

ورفضت المحكمة الدستورية الطعن الثاني الذي قدمه الوزير لحسن الداودي، من غير حاجة للبت في الدفع الشكلي المثار، يقضي برفض طلب لحسن الداودي الرامي إلى إلغاء انتخاب خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الداودي المقعد الترشيحات مجلس النواب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن النيزك الذي أضاء ليلة أمس للإغتناء | بوليتيك

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن ''النيزك'' الذي أضاء ليلة أمس ''للإغتناء''

فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية | بوليتيك

فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية

الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية | بوليتيك

الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة | بوليتيك

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش عبد الفتاح | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش ''عبد الفتاح''

من قلب سيدي سليمان..الماء الصالح للشرب كيتباع و الماء لي دايز فالروبيني فيه الميكروب | خارج البلاطو

من قلب سيدي سليمان..الماء الصالح للشرب كيتباع و الماء لي دايز فالروبيني فيه الميكروب

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة | خارج البلاطو

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي | دولي
منذ 7 دقائق

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة | مجتمع

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما | دولي

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير لحسن الداودي | بوليتيك

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.