 صدمة وسط اصدقاء عبد الحق النوري بعد كشف خطورة اصابته و هذا ما قاله زياش .. بوفال و اخرون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي | دولي

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة | مجتمع

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما | دولي

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير لحسن الداودي | بوليتيك

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي''

شاهد ما فعلته المغربية حنان لخضر قبل سهرتها في فيديو طريف (كواليس) | بووز

شاهد ما فعلته المغربية حنان لخضر قبل سهرتها في فيديو طريف (كواليس)

بعدما تبحر مع مراتو..الشيخ المثير للجدل يوجه رسالة لجميع المغاربة في فيديو عاجل | بووز

بعدما تبحر مع مراتو..الشيخ المثير للجدل يوجه رسالة لجميع المغاربة في فيديو عاجل

بعد الصباط المثيل للجدل..مول البندير يشعل الفيسبوك بحــركـات غـريـبـة في فيديو جديد | بووز

بعد الصباط المثيل للجدل..مول البندير يشعل الفيسبوك بحــركـات غـريـبـة في فيديو جديد

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين | منوعات

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

من حقنا نفرحو

صدمة وسط اصدقاء عبد الحق النوري بعد كشف خطورة اصابته و هذا ما قاله زياش .. بوفال و اخرون

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 18:05 صدمة وسط اصدقاء عبد الحق النوري بعد كشف خطورة اصابته و هذا ما قاله زياش .. بوفال و اخرون | سبور
صدمة وسط اصدقاء عبد الحق النوري بعد كشف خطورة اصابته و هذا ما قاله زياش .. بوفال و اخرون
نشر مجموعة من اللاعبين المغاربة المحترفين عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق الإنستغرام تدوينات وصور للاعب أجاكس أمستردام عبد الحق النوري بعدما تعرض لأزمة قلبية حادة وذلك خلال مباراة ودية لفريقه

شوف تيفي

 

نشر مجموعة من اللاعبين المغاربة المحترفين عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق الإنستغرام تدوينات وصور للاعب أجاكس أمستردام عبد الحق النوري بعدما تعرض لأزمة قلبية حادة وذلك خلال مباراة ودية لفريقه أمام نادي فيردربريمين الألماني وتحديدا في الدقيقة الـ72 .

وبهذا الخصوص، عبر حكيم زياش عن أسفه وحزنه لما وقع لزميله في الفريق، متمنيا له الشفاء العاجل، أما من جهته فقد نشر سفيان بوفال لاعب ساوتنهامتن الإنجليزي تدوينة كتب فيها « ابقى قويا.. انشاء الله خير ».

هذا ولم تُفوت صفحة dmsportofficiel المهتمة بالشأن الرياضي للمحترفين المغاربة، الفرصة في طلب الشفاء العاجل لعبد الحق النوري قائلة « الله إشافيك »..

ومن جهة اخرى، أعلن نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، يومه الخميس أن اللاعب المغربي يعاني من إصابة « خطيرة ومزمنة في المخ »، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي أن "أجاكس أمستردام يشعر بالأسى للإعلان عن إصابة عبد الحق نوري بإصابة خطيرة ومزمنة في المخ"، معربا عن "تعاطفه ودعواته مع اللاعب والمقربين منه في هذه الفترة العصيبة".

وأكد مارسيل كايزر مدرب نادي أجاكس يوم الاثنين الماضي أن نوري يبدو وأنه لا يعاني من مشكلة مزمنة في القلب بعد تعرضه للانهيار خلال المباراة الودية أمام فيردر بريمن الألماني في النمسا.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لاعب عبد الحق النوري لاعبين سبورa

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. 17 ألف مشجع لبدر هاري في نزال القرن أمام ريكو | سبور

مثير.. 17 ألف مشجع لبدر هاري في نزال القرن أمام ريكو

فيديو دروس و تدريبات الشرطي الملولي ساعة قبل الفطور | سبور

فيديو دروس و تدريبات الشرطي الملولي ساعة قبل الفطور

نايمار الخارق في تحدي التصويب | سبور

نايمار الخارق في تحدي التصويب

فيديو..إعلامي مصري يهاجم الأهلي والزمالك بسبب بين سبورت | سبور

فيديو..إعلامي مصري يهاجم الأهلي والزمالك بسبب بين سبورت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش عبد الفتاح | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش ''عبد الفتاح''

من قلب سيدي سليمان..الماء الصالح للشرب كيتباع و الماء لي دايز فالروبيني فيه الميكروب | خارج البلاطو

من قلب سيدي سليمان..الماء الصالح للشرب كيتباع و الماء لي دايز فالروبيني فيه الميكروب

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة | خارج البلاطو

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي | دولي
منذ 5 دقائق

عاجل..الموت يفجع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: وفاة أمير سعودي

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة | مجتمع

كاميرات صغيرة لمراقبة عمل رجال الشرطة

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما | دولي

عاجل: ماكرون يستقبل ترامب في الإيليزي وهذا ما دار بينهما

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير لحسن الداودي | بوليتيك

المحكمة الدستورية تسقط برلمانيا من الحركة الشعبية بعد طعن للوزير ''لحسن الداودي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.