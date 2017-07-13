صدمة وسط اصدقاء عبد الحق النوري بعد كشف خطورة اصابته و هذا ما قاله زياش .. بوفال و اخرون ﻿

نشر مجموعة من اللاعبين المغاربة المحترفين عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق الإنستغرام تدوينات وصور للاعب أجاكس أمستردام عبد الحق النوري بعدما تعرض لأزمة قلبية حادة وذلك خلال مباراة ودية لفريقه

شوف تيفي

نشر مجموعة من اللاعبين المغاربة المحترفين عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق الإنستغرام تدوينات وصور للاعب أجاكس أمستردام عبد الحق النوري بعدما تعرض لأزمة قلبية حادة وذلك خلال مباراة ودية لفريقه أمام نادي فيردربريمين الألماني وتحديدا في الدقيقة الـ72 .

وبهذا الخصوص، عبر حكيم زياش عن أسفه وحزنه لما وقع لزميله في الفريق، متمنيا له الشفاء العاجل، أما من جهته فقد نشر سفيان بوفال لاعب ساوتنهامتن الإنجليزي تدوينة كتب فيها « ابقى قويا.. انشاء الله خير ».

هذا ولم تُفوت صفحة dmsportofficiel المهتمة بالشأن الرياضي للمحترفين المغاربة، الفرصة في طلب الشفاء العاجل لعبد الحق النوري قائلة « الله إشافيك »..

ومن جهة اخرى، أعلن نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، يومه الخميس أن اللاعب المغربي يعاني من إصابة « خطيرة ومزمنة في المخ »، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي أن "أجاكس أمستردام يشعر بالأسى للإعلان عن إصابة عبد الحق نوري بإصابة خطيرة ومزمنة في المخ"، معربا عن "تعاطفه ودعواته مع اللاعب والمقربين منه في هذه الفترة العصيبة".

وأكد مارسيل كايزر مدرب نادي أجاكس يوم الاثنين الماضي أن نوري يبدو وأنه لا يعاني من مشكلة مزمنة في القلب بعد تعرضه للانهيار خلال المباراة الودية أمام فيردر بريمن الألماني في النمسا.