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هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 17:04 هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي
هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته
قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة التركية اعتقلت اليوم الخميس منتج فيلم يروي قصة حياة الرئيس رجب طيب إردوغان بتهمة وجود صلات تربطه بالداعية الإسلامي فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير

"شوف تيفي"

قالت وسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة التركية اعتقلت اليوم الخميس منتج فيلم يروي قصة حياة الرئيس رجب طيب إردوغان بتهمة وجود صلات تربطه بالداعية الإسلامي فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليوز الماضي، وذلك حسب ما كشف عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن اعتقال علي أفجي، يأتي بعد يوم على بدء عرض لقطات دعائية عن الفيلم الجديد الذي يحمل اسم "الصحوة" على وسائل التواصل الاجتماعي ويدور حول محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

وأوردت وكالة الأناضول الرسمية أن أفجي متهم بعضوية "منظمة كولن الإرهابية" كما تصف تركيا حركة الداعية المقيم في الولايات المتحدة، وقد اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب في منزله في اسطنبول ومعه شخص هارب من العدالة مطلوب بتهمة استخدام تطبيق باي لوك للرسائل الفورية المشفرة الذي تتهم السلطات التركية أتباع كولن باستخدامه فيما بينهم.

وقالت وسائل الإعلام التركية إن اللقطات الدعائية أثارت سخطا عاما إذ تظهر فيه عائلة إردوغان وكأنها تعرضت للقتل وضابطا بالجيش وهو يصوب مسدسه إلى رأس الرئيس من الخلف وهو يصلي.

 

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المغرب شوف تيفي أردوغان الانقلاب تركيا المنتج على أفجي

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