خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم ﻿

صرح مصطفى الخلفي أن عملية العبور التي تشرف عليها قطاعات حكومية تعرف هذه السنة عدة إجراءات آنية وفقا للتعليمات الملكية وكذا طبقا لفصول الدستور، لتسهيل عملية العبور في أجواء طيبة ومريحة.

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صرح مصطفى الخلفي أن عملية العبور التي تشرف عليها قطاعات حكومية تعرف هذه السنة عدة إجراءات آنية وفقا للتعليمات الملكية وكذا طبقا لفصول الدستور، لتسهيل عملية العبور في أجواء طيبة ومريحة.



وقدم الخلفي في التصريح الصحفي الذي أعقب إجتماع مجلس الحكومة عدة أرقاما حول عملية العبور إعتمادا على العرض الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث أكد الوردي أن عدد المغاربة المقيمين خارج حدود المملكة، يبلغ حوالي 5 ملايين مغربي، يعود نصفهم على الأقل للمغرب كل سنة لقضاء العطلة وزيارة عائلاتهم.



وأكد الخلفي أن مليونا ونصف مغربي سيعودون إلى المغرب بين شهر يوليوز وشتنبر المقبل، وأن نفس الرقم سيعود من جديد لدول المهجر، مايعني أن 5 ملايين مغربي سيعبرون إما جوا أوبحرا، حيث أنه قد يصل عدد المغاربة العائدين في اليوم الواحد إلى 30 ألف شخص يوميا، وهي الأضخم عالميا.





