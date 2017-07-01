هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بسهول غرب الأطلس والسايس والشمال الشرقي وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بسهول غرب الأطلس والسايس والشمال الشرقي وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل، قد تعطي بعض الضباب والقطرات المطرية الخفيفة، مع تيار بحري بالسواحل الوسطى وسحب منخفضة كثيفة من المحتمل أن تعطي بعض القطرات في بعض الأحيان. كما ستتشكل سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مع قطرات وعواصف في بعض المناطق، وبعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية محلية. وسيلاحظ أيضا تمركز سحب كثيفة بمرتفعات الأطلس الكبير والحوز، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية بعد الزوال، فيما سيظل الطقس مستقرا ومشمسا بباقي جهات المملكة.



وستهب الرياح معتدلة شمالية من القطاع الشرقي شمال الأقاليم الجنوبية والبوغاز وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب جنوبية بالشرق ومن القطاع الشمالي إلى شمالية غربية في باقي المناطق، مع زوابع رملية في بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية والريف وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل سوس، وما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والبوغاز واللوكوس والغرب والشياظمة والواجهة المتوسطية وداخل الشاوية ودكالة وعبدة وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 15 إلى 20 درجة بالمرتفعات والسواحل المحيطية. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 41 و 47 درجة بالسايس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياضمة وسوس وداخل اللوكوس والغرب والجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 35 و 40 درجة بمنطقة طنجة والريف وجنوب شرق البلاد، وداخل الشاوية ودكالة وعبدة والاقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بالسواحل المحيطية والاطلس المتوسط، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بالسواحل وكذلك بمرتفعات الاطلسين الكبير والصغير.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء وكذا بباقي السواحل.



