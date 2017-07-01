 هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين | منوعات

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم | مجتمع

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن النيزك الذي أضاء ليلة أمس للإغتناء | بوليتيك

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن ''النيزك'' الذي أضاء ليلة أمس ''للإغتناء''

عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون: الموت يُفجع لاعب مغربي معروف | مجتمع

عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون: الموت يُفجع لاعب مغربي معروف

عاجل..حريق داخل مقاطعة عين الشق بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..حريق داخل مقاطعة عين الشق بالبيضاء+فيديو

هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق

شاهد فضيحة مسبح الحسن الثاني بالمدينة العلمية فاس | بووز

شاهد فضيحة مسبح الحسن الثاني بالمدينة العلمية فاس

بالفيديو.. بسبب الحرارة شوفو شنو وقع لجوج طوبيسات بفاس‎ | بووز

بالفيديو.. بسبب الحرارة شوفو شنو وقع لجوج طوبيسات بفاس‎

من حقنا نفرحو

هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 16:25 هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق | مجتمع
هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بسهول غرب الأطلس والسايس والشمال الشرقي وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بسهول غرب الأطلس والسايس والشمال الشرقي وسوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية. وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالقرب من السواحل، قد تعطي بعض الضباب والقطرات المطرية الخفيفة، مع تيار بحري بالسواحل الوسطى وسحب منخفضة كثيفة من المحتمل أن تعطي بعض القطرات في بعض الأحيان. كما ستتشكل سحب مدارية بالأقاليم الجنوبية مع قطرات وعواصف في بعض المناطق، وبعض السحب المنخفضة بالقرب من السواحل مصحوبة بكتل ضبابية محلية. وسيلاحظ أيضا تمركز سحب كثيفة بمرتفعات الأطلس الكبير والحوز، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية بعد الزوال، فيما سيظل الطقس مستقرا ومشمسا بباقي جهات المملكة.


وستهب الرياح معتدلة شمالية من القطاع الشرقي شمال الأقاليم الجنوبية والبوغاز وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب جنوبية بالشرق ومن القطاع الشمالي إلى شمالية غربية في باقي المناطق، مع زوابع رملية في بعض المناطق بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية والريف وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل سوس، وما بين 20 و25 درجة بباقي المناطق الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والبوغاز واللوكوس والغرب والشياظمة والواجهة المتوسطية وداخل الشاوية ودكالة وعبدة وسوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 15 إلى 20 درجة بالمرتفعات والسواحل المحيطية. وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار، ما بين 41 و 47 درجة بالسايس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياضمة وسوس وداخل اللوكوس والغرب والجنوب الشرقي وشرق الاقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 35 و 40 درجة بمنطقة طنجة والريف وجنوب شرق البلاد، وداخل الشاوية ودكالة وعبدة والاقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بالسواحل المحيطية والاطلس المتوسط، وستكون ما بين 28 و 33 درجة بالسواحل وكذلك بمرتفعات الاطلسين الكبير والصغير.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هادئ بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء وكذا بباقي السواحل.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحرارة القطرات المطرية مديرية الأرصاد الجوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم | مجتمع

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم

عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون: الموت يُفجع لاعب مغربي معروف | مجتمع

عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون: الموت يُفجع لاعب مغربي معروف

هام للمغاربة..هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب

عاجل...المحلات سادين في برانس مولاي عبد الله بالبيضاء..وها شنو واقع+صور | مجتمع

عاجل...المحلات سادين في برانس مولاي عبد الله بالبيضاء..وها شنو واقع+صور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء | خارج البلاطو
منذ 56 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة | خارج البلاطو

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة

على لسانه..حاتم إيدار وقصة الداسيا و مهرجان إيفران..شوفو أشنو قال | بــووز

على لسانه..حاتم إيدار وقصة الداسيا و مهرجان إيفران..شوفو أشنو قال

فيديو.. حادثة سير خطيرة بطريق الرباط والسائق ينجو من الموت بأعجوبة | بــووز

فيديو.. حادثة سير خطيرة بطريق الرباط والسائق ينجو من الموت بأعجوبة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين | منوعات
منذ 9 دقائق

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم | مجتمع

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن النيزك الذي أضاء ليلة أمس للإغتناء | بوليتيك

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن ''النيزك'' الذي أضاء ليلة أمس ''للإغتناء''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.