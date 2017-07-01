 فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين | منوعات

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم | مجتمع

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن النيزك الذي أضاء ليلة أمس للإغتناء | بوليتيك

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن ''النيزك'' الذي أضاء ليلة أمس ''للإغتناء''

عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون: الموت يُفجع لاعب مغربي معروف | مجتمع

عاجل:إنا لله و إنا إليه راجعون: الموت يُفجع لاعب مغربي معروف

عاجل..حريق داخل مقاطعة عين الشق بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..حريق داخل مقاطعة عين الشق بالبيضاء+فيديو

هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..الحرارة غدا الجمعة ستصل لـ 47 درجة بهذه المناطق

شاهد فضيحة مسبح الحسن الثاني بالمدينة العلمية فاس | بووز

شاهد فضيحة مسبح الحسن الثاني بالمدينة العلمية فاس

بالفيديو.. بسبب الحرارة شوفو شنو وقع لجوج طوبيسات بفاس‎ | بووز

بالفيديو.. بسبب الحرارة شوفو شنو وقع لجوج طوبيسات بفاس‎

من حقنا نفرحو

فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 15:50 فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية | بوليتيك
فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر مجموعة من الشباب المغاربة وهم يقومون بالتقاط تفصايل الفيديو بواسطة هاتفهم النقال خلال وقوفهم في السياج الحديدي الفاصل بين

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر مجموعة من الشباب المغاربة وهم يقومون بالتقاط تفصايل الفيديو بواسطة هاتفهم النقال خلال وقوفهم في السياج الحديدي الفاصل بين الحدود المغربية الجزائرية على مستوى شاطئ السعيدية.

وعبر أصحاب الفيديو عن دهشتهم الكبيرة لمشاهدتهم لأول مرة الحدود بين البلدين الشقيقين، موضحين أن شاطئ السعيدة في الجهة الخاصة بالجزائر يعرف بدورها نشاطا بمناسبة فصل الصيف.

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، مؤكدين أن الحواجز الحديدية والمشاكل السياسية بين البلدين لن تكون سببا في قطع حبل الود بين الشعبين المغربي والجزائري والذي تجمعهما تقاليد وعادات متجدرة في التاريخ لا يمكن لأي كان إنكارها أو التسبب في محوها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وجدة الجزائر الحدود السعيدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن النيزك الذي أضاء ليلة أمس للإغتناء | بوليتيك

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن ''النيزك'' الذي أضاء ليلة أمس ''للإغتناء''

الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية | بوليتيك

الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة | بوليتيك

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة

رسميا...التامك يمنع القفة عن السجناء من خارج المؤسسات السجنية | بوليتيك

رسميا...التامك يمنع القفة عن ''السجناء'' من خارج المؤسسات السجنية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء | خارج البلاطو
منذ 57 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قالت فاطمة الشهيرة على الزفزافي من مهرجان البيضاء

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة | خارج البلاطو

حاتم إيدار يكشف لشوف تيفي سر تأخير أغنيته الجديدة

على لسانه..حاتم إيدار وقصة الداسيا و مهرجان إيفران..شوفو أشنو قال | بــووز

على لسانه..حاتم إيدار وقصة الداسيا و مهرجان إيفران..شوفو أشنو قال

فيديو.. حادثة سير خطيرة بطريق الرباط والسائق ينجو من الموت بأعجوبة | بــووز

فيديو.. حادثة سير خطيرة بطريق الرباط والسائق ينجو من الموت بأعجوبة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين | منوعات
منذ 10 دقائق

شوهة .. في عهد حسبان : حصة تدريبية للاعبي الرجاء بأحد شواطئ الدار البيضاء بالقرب من المصطفين

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته | دولي

هذا هو مصير منتج فيلم حول الانقلاب في تركيا قتل في إحدى مشاهده أردوغان وأفراد عائلته

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم | مجتمع

خمسة ملايين مغربي بالخارج يعودون للمملكة في ظرف ثلاثة أشهر وهي الأضخم عبر العالم

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن النيزك الذي أضاء ليلة أمس للإغتناء | بوليتيك

المغامرون يشدون الرحال لطاطا للبحث عن ''النيزك'' الذي أضاء ليلة أمس ''للإغتناء''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.