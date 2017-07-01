فيديو يشعل الفايسبوك.. شوفو الحدود بين المغرب والجزائر من شاطئ السعيدية ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر مجموعة من الشباب المغاربة وهم يقومون بالتقاط تفصايل الفيديو بواسطة هاتفهم النقال خلال وقوفهم في السياج الحديدي الفاصل بين

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، يظهر مجموعة من الشباب المغاربة وهم يقومون بالتقاط تفصايل الفيديو بواسطة هاتفهم النقال خلال وقوفهم في السياج الحديدي الفاصل بين الحدود المغربية الجزائرية على مستوى شاطئ السعيدية.

وعبر أصحاب الفيديو عن دهشتهم الكبيرة لمشاهدتهم لأول مرة الحدود بين البلدين الشقيقين، موضحين أن شاطئ السعيدة في الجهة الخاصة بالجزائر يعرف بدورها نشاطا بمناسبة فصل الصيف.

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذا الفيديو، مؤكدين أن الحواجز الحديدية والمشاكل السياسية بين البلدين لن تكون سببا في قطع حبل الود بين الشعبين المغربي والجزائري والذي تجمعهما تقاليد وعادات متجدرة في التاريخ لا يمكن لأي كان إنكارها أو التسبب في محوها.