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بالصورة.. مغربي مزور غتاصب مراهقات في بريطانيا..وها شنو دار

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 15:27 بالصورة.. مغربي مزور غتاصب مراهقات في بريطانيا..وها شنو دار | دولي
بالصورة.. مغربي مزور غتاصب مراهقات في بريطانيا..وها شنو دار
كشفت صحيفة ''الدايلي ميل''، خلال الأسبوع الجاري، أن شخصا يعتقد أنه يحمل الجنسية السورية، أقدم على اغتصاب طفلتين تبلغان من العمر 13 و 14 عاما، بمدينة كوفنتري ببريطانيا.

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة "الدايلي ميل"، خلال الأسبوع الجاري، أن شخصا يعتقد أنه يحمل الجنسية السورية، أقدم على اغتصاب طفلتين تبلغان من العمر 13 و 14 عاما، بمدينة كوفنتري ببريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن زهير توماري "20 عاما"، والذي ادعى بأنه مغربي خلال إيقافه والتحقيق معه من طرف الشرطة البريطانية، قام باستدراج الطفلتين إلى إحدى الشقق قبل أن يعتدي عليهما جنسيا ويغتصبهما.

وأشارت "الدايلي ميل" أن توماري، وجد طفلتين تسيران في الشارع خلال توجههما لمنزل صديقتهما، ليعرض عليهما نقلهما بواسطة سيارته، قبل أن يسحبهما بالقوة إلى شقة، حيث قام باغتصابهما وهو في حالة سكر طافح.

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المغرب شوف تيفي الاغتصاب الدايلي ميل الشقق

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