 الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية ﻿
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الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 15:19 الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية | بوليتيك
الحكومة:محاكمة جنوب إفريقيا لباخرة الفوسفاط المغربي لها أبعاد سياسية
صرح مصطفى الخلفي الوزير الناطق باسم الحكومة، أن إستثمارات المغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة وإستغلال الثروات الطبيعية يأتي في إطارإحترام تام للقانون الدولي، مؤكدا على الرفض الكامل لقرارات

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صرح مصطفى الخلفي الوزير الناطق باسم الحكومة، أن إستثمارات المغرب في الأقاليم الجنوبية للمملكة وإستغلال الثروات الطبيعية يأتي في إطارإحترام تام للقانون الدولي، مؤكدا على الرفض الكامل لقرارات المحكمة بجنوب افريقيا.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار المحكمة بجنوب إفريقيا غلف بصياغة قانونية، في حين أنه ذو طبيعة سياسية واضحة تستهدف الوحدة الترابية للمغرب، والتشويش عن المسار الأممي الساعي لإقبار الملف بشكل كامل وفق المقررات الأممية.

وأوضح الخلفي أن المغرب قوي، والمكتب الوطني للشريف للفوسفاط، سبق له الخضوع للتحقيق والتفتيش على إعتباره مؤسسة عمومية مستقلة، حيث أبانت الأبحاث عن حجم الإستثمارات التي تستفيذ منها الساكنة المحلية، مشددا بالقول" بأنه لايمكن أن نقبل المزايدة في الموضوع".

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