فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل..مؤذن مسجد يغتصب ابنة شقيقته بالجديدة..وها شنو حصلوه كيدير ﻿

شهدت منطقة اثنين اشتوكة ضواحي الجديدة،أخيرا، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها مؤذن مسجد، تم ظبطه متلبسا باغتصاب ابنة شقيقته داخل منزله.

"شوف تيفي"

شهدت منطقة اثنين اشتوكة ضواحي الجديدة،أخيرا، فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها مؤذن مسجد، تم ظبطه متلبسا باغتصاب ابنة شقيقته داخل منزله.

وحسب ما كشفت عنه مصادر جديدية فإن الطفلة الضحية حلت في زيارة رفقة والدتها إلى منزل خالها باثنين اشتوكة بدكالة، إلا أن المعني بالأمر استغل انشغال شقيقته ليقوم بهتك عرض طفلتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن والدة الطفلة، وجدتها عارية وهي في حضن خالها، لتسارع إلى إبلاغ زوجها الذي تقدم بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.