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فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع | حوادث و حقوق

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فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 13:20 فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع | حوادث و حقوق
فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع
تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل ا لاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة دخول ''بنات ليل'' في جدال مع شاب تطور إلى الضرب بأحد الشوارع.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات المغربية بمواقع التواصل ا لاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو مثير، يوثق لحظة دخول "بنات ليل" في جدال مع شاب تطور إلى الضرب بأحد الشوارع.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير للجدل ، حيث أكد العديد منهم أن العديد من شوارع المدن الكبرى، تحولت لمكان خاص ببنات الليل يتم استغلاله لاستدراج الزبناء الراغبين في ممارسة الجنس المحرم.

وكشف النشطاء وخاصة البيضاويون عن مجموعة من الأماكن التي تعرف تواجد "بنات الليل" مثل شارع أ نفا وزنقة أكادير وشارع محمد الخامس، داعين المصالح الأمنية إلى تكثيف مجهوداتها والقيام بحملات تمشيطية يكون الهدف منها تطهير هذه الشوارع.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بنات الليل الدار البيضاء زنقة أكادير

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