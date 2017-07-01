تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمراكش ﻿

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة عشرة بداية الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تنشط بأحد الأحياء بمراكش.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الرابعة عشرة بداية الأسبوع الجاري، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض تنشط بأحد الأحياء بمراكش.

وحسب بلاغ لولاية الأمن لمراكش، فقد جاء إيقاف فردين من العصابة المكونة من أربعة أشخاص بعد استغلال أوصاف الجناة المقدمة من طرف ضحيتين لأفعال سرقة ارتكبها الأظنان الذين كانوا على متن دراجتين ناريتين بجوار إحدى المؤسسات التعليمية.

وأشار المصدر نفسه، أن عناصر الدائرة كثفت من أبحاثها مدعومة بعدد من دراجي شرطة النجدة، حيث أسفرت هذه العملية على إيقاف شخصين تنطبق عليهما الأوصاف المقدمة من طرف الضحيتين، مضيفة أنه بعد تفتيشهما تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي وعدة أغراض أخرى من بينها هواتف ذكية متحصلة من السرقة، تم حجزها لفائدة البحث.

وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة تمت إحالة المعنيين بالأمر رفقة المحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بغرض تعميق البحث وإيقاف الأشخاص المحتمل تورطهم في سياق نفس الأفعال الإجرامية.