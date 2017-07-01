 المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ياربي السلامة.. شوفو شنو دار شفار لشيفور كان ناعس فالطاكسي ديالو وحال الباب (فيديو) | بووز

ياربي السلامة.. شوفو شنو دار شفار لشيفور كان ناعس فالطاكسي ديالو وحال الباب (فيديو)

فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع

بالفيديو.. شوفو شنو دارو البوليس لشفار كان هاز سيف من الحجم الكبير | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو دارو البوليس لشفار كان هاز سيف من الحجم الكبير

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمراكش | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمراكش

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء | اقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء

كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء | اقتصاد

كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء

صادم..شوفو أشنو دارو زوج شواذ فكازا بالليل | حوادث و حقوق

صادم..شوفو أشنو دارو زوج شواذ فكازا بالليل

هام للمغاربة..هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب | مجتمع

هام للمغاربة..هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب

عاجل: لليوم الثالث هذا هو جديد الحالة الصحية لرضى الطالياني بعد الحادثة الخطيرة | ثقافة و فنون

عاجل: لليوم الثالث هذا هو جديد الحالة الصحية لرضى الطالياني بعد الحادثة الخطيرة

من حقنا نفرحو

المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 12:40 المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء
توقف القطار الذي يربط بين الجديدة والدار البيضاء، يومه الخميس، على الساعة الثامنة وعشرين دققية صباحا، لمدة 10 دقائق بمدخل محطة الدار البيضاء المسافرين وذلك في انتظار إفراغ السكة بسبب بعض الأشغال

"شوف تيفي"

توقف القطار الذي يربط بين الجديدة والدار البيضاء، يومه الخميس، على الساعة الثامنة وعشرين دققية صباحا، لمدة 10 دقائق بمدخل محطة الدار البيضاء المسافرين وذلك في انتظار إفراغ السكة بسبب بعض الأشغال الجارية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المكتب الوطني للسكك الحديدية فبعد هذا التوقف غير المرتقب، تم إطلاق إشارة الإنذار من داخل القطار من طرف بعض المسافرين كما قام نحو عشرة منهم بالنزول إلى السكة والإعتراض على سير القطار رغم كونه كان على وشك متابعة السير، مشيرا إلى أن هذا الاعتراض، أحدث اضطرابا في حركة سير القطارات كما قام بتأخير القطارات الموالية له وحركة الأخرى القادمة من أو المتوجهة إلى الدار البيضاء المسافرين.

وأشار المكتب إلى أن تدخل السلطات، مكن من فض الاعتراض وإعادة حركة سير القطارات إلى طبيعتها حوالي الساعة العاشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، معبرا عن إدانته لمثل هذه الأفعال، مقدما في الوقت ذاته اعتذاراته لزبنائه الكرام عن الإزعاج الناجم.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المكتب الوطني للسكك الحديدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء | اقتصاد

كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء

بالصور.. الخطوط الملكية المغربية تغير شكل طائراتها احتفالا بالذكرى 60 لتأسيسها | اقتصاد

بالصور.. الخطوط الملكية المغربية تغير شكل طائراتها احتفالا بالذكرى 60 لتأسيسها

المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية | اقتصاد

المغرب يحتل المراتب الأولى في المجال الفلاحي بالقارة الإفريقية

عاجل و هام للمغاربة: هذا هو موعد بداية العمل بالبنوك الإسلامية | اقتصاد

عاجل و هام للمغاربة: هذا هو موعد بداية العمل بالبنوك الإسلامية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شوفو أغرب شطحة فمهرجان البيضاء | بــووز
منذ 57 دقيقة

بالفيديو.. شوفو أغرب ''شطحة'' فمهرجان البيضاء

فيديو من وسط مدينة الدارالبيضاء..كولشي ساد بسباب الفْراشة | بــووز

فيديو من وسط مدينة الدارالبيضاء..كولشي ساد بسباب الفْراشة

بالفيديو.. سكرانة و محيحة فعين الذئاب فكازا بالليل..شوفو أشنو دارت | بــووز

بالفيديو.. سكرانة و محيحة فعين الذئاب فكازا بالليل..شوفو أشنو دارت

جدة .. الجهود الأمريكية لحل أزمة الخليج و إنهاء حالة التوتر | قنوات أخرى

جدة .. الجهود الأمريكية لحل أزمة الخليج و إنهاء حالة التوتر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ياربي السلامة.. شوفو شنو دار شفار لشيفور كان ناعس فالطاكسي ديالو وحال الباب (فيديو) | بووز
منذ 33 ثانية

ياربي السلامة.. شوفو شنو دار شفار لشيفور كان ناعس فالطاكسي ديالو وحال الباب (فيديو)

فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع | حوادث و حقوق

فيديو فاضح يهز الفايسبوك بالمغرب: شوفو شنو وقع مع بنات الليل في الشارع

بالفيديو.. شوفو شنو دارو البوليس لشفار كان هاز سيف من الحجم الكبير | بووز

بالفيديو.. شوفو شنو دارو البوليس لشفار كان هاز سيف من الحجم الكبير

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمراكش | حوادث و حقوق

تفكيك عصابة إجرامية مختصة في السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.