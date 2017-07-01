المكتب الوطني للسكك الحديدية يكشف أسباب توقف القطار الرابط بين الجديدة والدار البيضاء ﻿

توقف القطار الذي يربط بين الجديدة والدار البيضاء، يومه الخميس، على الساعة الثامنة وعشرين دققية صباحا، لمدة 10 دقائق بمدخل محطة الدار البيضاء المسافرين وذلك في انتظار إفراغ السكة بسبب بعض الأشغال

"شوف تيفي"

توقف القطار الذي يربط بين الجديدة والدار البيضاء، يومه الخميس، على الساعة الثامنة وعشرين دققية صباحا، لمدة 10 دقائق بمدخل محطة الدار البيضاء المسافرين وذلك في انتظار إفراغ السكة بسبب بعض الأشغال الجارية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المكتب الوطني للسكك الحديدية فبعد هذا التوقف غير المرتقب، تم إطلاق إشارة الإنذار من داخل القطار من طرف بعض المسافرين كما قام نحو عشرة منهم بالنزول إلى السكة والإعتراض على سير القطار رغم كونه كان على وشك متابعة السير، مشيرا إلى أن هذا الاعتراض، أحدث اضطرابا في حركة سير القطارات كما قام بتأخير القطارات الموالية له وحركة الأخرى القادمة من أو المتوجهة إلى الدار البيضاء المسافرين.

وأشار المكتب إلى أن تدخل السلطات، مكن من فض الاعتراض وإعادة حركة سير القطارات إلى طبيعتها حوالي الساعة العاشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، معبرا عن إدانته لمثل هذه الأفعال، مقدما في الوقت ذاته اعتذاراته لزبنائه الكرام عن الإزعاج الناجم.