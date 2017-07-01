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كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 12:20 كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء | اقتصاد
كازا مشات فيها: الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء
فشل مجلس مدينة البيضاء على بعد أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في تحصيل 3,5 ملايير درهم من مداخيل الجبايات والرسوم والأراضي العارية والرسوم التجارية وباقي الضرائب الأخرى المستحقة لها.

"شوف تيفي"

فشل مجلس مدينة البيضاء على بعد أشهر من انتهاء السنة المالية الحالية في تحصيل 3,5 ملايير درهم من مداخيل الجبايات والرسوم والأراضي العارية والرسوم التجارية وباقي الضرائب الأخرى المستحقة لها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الخميس، فقد بنى المجلس الحالي الذي يقوده العدالة والتنمية ميزانيته السنوية على توقعات شبه خيالية، بعد أن رفع تحدي الزيادة في المداخيل بعشرة في المائة، ما فشل فيه إلى حد الآن، إذ تواجه الميزانية العامة لأكبر مدن المغرب شبح الإفلاس، علما أن مجموع ميزانيتي التسيير والاستثمار لا يتجاوز 350مليار سنتيم تقريبا.

وأوضحت اليومية أن الجماعة الحضرية تتجه إلى تكثيف جهودها وعقد اجتماعات متتالية مع الإدارات الجبائية على مستوى المقاطعات، أو على مستوى مجلس المدينة، لتحصيل أكبر عدد من الأموال من الملتزمين، وفرض غرامات على المتأخرين وتصفية المتأخرات لجلب أكبر قدر من الأموال إلى خزينة المدينة.

وتعول الجماعة الحضرية على المرافق العمومية الكبرى، من قبيل سوق الجملة للخضر والفواكه، والمجازر الحضرية وسوق السمك والدجاج وعدد من الممتلكات الجماعية للوصول إلى هدف 10 في المائة زيادة في المداخيل.

ورسم المجلس هدفا للوصول إلى 16 مليار سنتيم مداخيل رسوم فقط في سوق الخضر والفواكه دون استثمار أي درهم في هذا المرفق، حسب اتفاقية الانتداب الموقعة مع شركة البيضاء للخدمات وما رافقها من مشروع للتأهيل بغلاف 5 ملايير سنتيم.

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