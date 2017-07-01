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صادم..شوفو أشنو دارو زوج شواذ فكازا بالليل

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 11:57 صادم..شوفو أشنو دارو زوج شواذ فكازا بالليل | حوادث و حقوق
صادم..شوفو أشنو دارو زوج شواذ فكازا بالليل
عاش شارع الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، على وقع فوضى تسبب فيها شاذين قاما بالتجمهر بالشارع المذكور.

شوف تيفي:

عاش شارع الحسن الثاني بمدينة الدارالبيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، على وقع فوضى تسبب فيها شاذين قاما بالتجمهر بالشارع المذكور.

و قد عاينت "شوف تيفي" ، شواذ يرتدون لباس نسائية و يقومون بحركات شاذة و فوضى بالشارع المذكور و يعرضون خدماتهم الجنسية على زبائنهم بأثمنة لا تتعدى 200 درهم.

و مع هذا الوضع ،يستنكر سكان مدينة الدار البيضاء خصوصا شارعي محمد الخامس والحسن الثاني السلوكيات الشاذة التي يقدم عليها بعض الشواذ الذين يعرضون قاماتهم وأجسادهم في البحث عمن يشبع رغباتهم دون حياء في ساعات متأخرة من الليل.

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صادم..شوفو أشنو دارو زوج شواذ فكازا بالليل

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