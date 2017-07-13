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عاجل...المحلات سادين في برانس مولاي عبد الله بالبيضاء..وها شنو واقع+صور

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 10:15 عاجل...المحلات سادين في برانس مولاي عبد الله بالبيضاء..وها شنو واقع+صور | مجتمع
عاجل...المحلات سادين في برانس مولاي عبد الله بالبيضاء..وها شنو واقع+صور
قررت المحلات التجارية المتواجدة على مستوى برانس مولاي عبد الله بالبيضاء، يومه الخميس، إغلاق جميع أبوابها، والدخول في إضراب إلى غاية تدخل السلطات المحلية لإنهاء معاناتهم مع الباعة المتجولين.

"شوف تيفي"

قررت المحلات التجارية المتواجدة على مستوى برانس مولاي عبد الله بالبيضاء، يومه الخميس، إغلاق جميع أبوابها، والدخول في إضراب إلى غاية تدخل السلطات المحلية لإنهاء معاناتهم مع الباعة المتجولين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أصحاب المحلات، أكدوا وقوع كساد في تجارتهم بسبب انتشار الباعة المتجولين، بالإضافة إلى حالة الفوضى العارمة التى أصبح عليها برانس مولاي عبد الله بسبب استغلال الباعة المتجولين للملك العمومي.

وأكد المصدر ذاته أن أصحاب هذه المحلات، قاموا بهذه الخطوة للضغط على السلطات المحلية، حتى تقوم بعملها في تحرير الملك العمومي ووضع حد للانتشار الكبير للباعة المتجولين.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الباعة المتجولين التجارة ا لفوضى العارمة

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