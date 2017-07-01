يا ربي السلامة..معركة دامية تنهتي بجريمة قتل بشعة بمدينة مكناس ﻿

اهتزت مدينة مكناس، أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب كان في حالة تخدير، أقدم على توجيه العديد من الطعنات لشخص آخر، عقب نشوب معركة دموية بينهما.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة مكناس، أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب كان في حالة تخدير، أقدم على توجيه العديد من الطعنات لشخص آخر، عقب نشوب معركة دموية بينهما.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مكناسية فإن تفاصيل الجريمة، جرت على مستوى ما يسمى بحديقة باب تيزيمي، حيث دخل شابان في عقدهما الثالث في خلاف حاد لتتطورالأمور بينهما إلى تبادل للضرب، انتهى بتلقي أحدهما للطعن على يد الآخر بواسطة سلاح أبيض ليسقط أرضا غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى محمد الخامس، بينما تمكنت المصالح الأمنية من إيقاف المتورط في الجريمة والذي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.