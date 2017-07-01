عاجل...سقوط ''نيزك'' ضخم على الحدود المغربية الجزائرية ﻿

كشف جمعويون بمدينة طاطا، عن ورود أخبار تتحدث عن سقوط حجر نيزك ضخم بمنطقة تابعة للإقليم حيث تم سماع ذوي إنفجار وفق سكان محليين بضواحي الإقليم مساء اليوم.

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كشف جمعويون بمدينة طاطا، عن ورود أخبار تتحدث عن سقوط حجر نيزك ضخم بمنطقة تابعة للإقليم حيث تم سماع ذوي إنفجار وفق سكان محليين بضواحي الإقليم مساء اليوم.



وأضافت ذات المصادر، أن صوت الإنفجار الذي سمع أعاد التذكير بسقوط نيازك في وقت سابق، حيث أن أهل المنطقة يعلمون جيدا بأن إقليم طاطا معروف منذ وقت طويل بسقوط النيازك به.



ووفق ذات المصادر،أن هناك أخبار ومعطيات تتحدث بكون حجرة النيزيك سقطت بنواحي ''تانكارفة'' المنطقة الحدودية العازلة والممنوعة بين المغرب والجزائر'' وهو ما أوقف بعض المغامرين من البحث عن الحجرة.



