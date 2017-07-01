 عاجل...سقوط ''نيزك'' ضخم على الحدود المغربية الجزائرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل...سقوط نيزك ضخم على الحدود المغربية الجزائرية | دولي

عاجل...سقوط ''نيزك'' ضخم على الحدود المغربية الجزائرية

بعد أن سلطت شوف تيفي الضوء على قضيته ...المهندس المتشرد ينام على السرير ويتحدث على الهاتف | مجتمع

بعد أن سلطت ''شوف تيفي'' الضوء على قضيته ...المهندس ''المتشرد'' ينام على السرير ويتحدث على الهاتف

بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين | دولي

بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة | بوليتيك

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة

رسميا...التامك يمنع القفة عن السجناء من خارج المؤسسات السجنية | بوليتيك

رسميا...التامك يمنع القفة عن ''السجناء'' من خارج المؤسسات السجنية

هاشنو كيوقع لطموبيل ديالك ملي ماكتكونش -الفيديو من منطقة طاماريس البيضاء‬ | بووز

هاشنو كيوقع لطموبيل ديالك ملي ماكتكونش -الفيديو من منطقة طاماريس البيضاء‬

عاجل وخطير ..السيبة: شخص يحمل سيفا حيح أمام مسجد وخلع الناس بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وخطير ..السيبة: شخص يحمل سيفا حيح أمام مسجد وخلع الناس بالقنيطرة

في ذكرى فشل الإنقلاب على أردوغان...وفد تركي بمنزل بن كيران | بوليتيك

في ذكرى فشل الإنقلاب على أردوغان...وفد تركي بمنزل بن كيران

مقعد إدعمار يربك حسابات البيجيدي وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان | بوليتيك

مقعد ''إدعمار'' يربك حسابات ''البيجيدي'' وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان

من حقنا نفرحو

عاجل...سقوط ''نيزك'' ضخم على الحدود المغربية الجزائرية

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 01:34 عاجل...سقوط نيزك ضخم على الحدود المغربية الجزائرية | دولي
عاجل...سقوط ''نيزك'' ضخم على الحدود المغربية الجزائرية
كشف جمعويون بمدينة طاطا، عن ورود أخبار تتحدث عن سقوط حجر نيزك ضخم بمنطقة تابعة للإقليم حيث تم سماع ذوي إنفجار وفق سكان محليين بضواحي الإقليم مساء اليوم.

شوف تيفي

كشف جمعويون بمدينة طاطا، عن ورود أخبار تتحدث عن سقوط حجر نيزك ضخم بمنطقة تابعة للإقليم حيث تم سماع ذوي إنفجار وفق سكان محليين بضواحي الإقليم مساء اليوم.

وأضافت ذات المصادر، أن صوت الإنفجار الذي سمع أعاد التذكير بسقوط نيازك في وقت سابق، حيث أن أهل المنطقة يعلمون جيدا بأن إقليم طاطا معروف منذ وقت طويل بسقوط النيازك به.

ووفق ذات المصادر،أن هناك أخبار ومعطيات تتحدث بكون حجرة النيزيك سقطت بنواحي ''تانكارفة'' المنطقة الحدودية العازلة والممنوعة بين المغرب والجزائر'' وهو ما أوقف بعض المغامرين من البحث عن الحجرة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحجرة النيزك الأخبار شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين | دولي

بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين

صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة | دولي

صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال | دولي

عاجل..السجن لرئيس دولة لمدة 9 سنوات بعد اتهامه بالفساد وغسيل الأموال

وزير الدولة و الشؤون الخارجية بدولة الإمارات يوجه رداً إلى المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن ترويج قناة الجزيرة للفكر المتطرف | دولي

وزير الدولة و الشؤون الخارجية بدولة الإمارات يوجه رداً إلى المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن ترويج قناة الجزيرة للفكر المتطرف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب يصعد لعمود كهربائي ويهدد بالانتحار‎‎ | حصاد اليوم
منذ 31 دقيقة

شاب يصعد لعمود كهربائي ويهدد بالانتحار‎‎

الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء‎‎ | شوف الصحافة

الإفلاس يهدد ميزانية البيضاء‎‎

النشرة الاقتصادية : 12 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 12 يوليوز 2017

ساكنة الملاح بمراكش تناشد الملك محمد السادس..المسؤولين غير كايضحكو علينا وحنا مكرفصين مع الحرارة | بــووز

ساكنة الملاح بمراكش تناشد الملك محمد السادس..المسؤولين غير كايضحكو علينا وحنا مكرفصين مع الحرارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل...سقوط نيزك ضخم على الحدود المغربية الجزائرية | دولي
منذ 1 دقيقة

عاجل...سقوط ''نيزك'' ضخم على الحدود المغربية الجزائرية

بعد أن سلطت شوف تيفي الضوء على قضيته ...المهندس المتشرد ينام على السرير ويتحدث على الهاتف | مجتمع

بعد أن سلطت ''شوف تيفي'' الضوء على قضيته ...المهندس ''المتشرد'' ينام على السرير ويتحدث على الهاتف

بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين | دولي

بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة | بوليتيك

وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.