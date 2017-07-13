 بعد أن سلطت ''شوف تيفي'' الضوء على قضيته ...المهندس ''المتشرد'' ينام على السرير ويتحدث على الهاتف ﻿
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بعد أن سلطت ''شوف تيفي'' الضوء على قضيته ...المهندس ''المتشرد'' ينام على السرير ويتحدث على الهاتف

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 01:20 بعد أن سلطت شوف تيفي الضوء على قضيته ...المهندس المتشرد ينام على السرير ويتحدث على الهاتف | مجتمع
بعد أن سلطت ''شوف تيفي'' الضوء على قضيته ...المهندس ''المتشرد'' ينام على السرير ويتحدث على الهاتف
تفاعل العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي مع الحلة الجديدة التي ظهر عليها المهندس الذي عاش ظروفا قاسية في سيارة بالغابة بمدبنة فاس لسنوات عديدة، منذ بثر ساقيه.

شوف تيفي

تفاعل العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي مع الحلة الجديدة التي ظهر عليها المهندس الذي عاش ظروفا قاسية في سيارة بالغابة بمدبنة فاس لسنوات عديدة، منذ بثر ساقيه.

وعلق جمعيون على الصور الملتقطة على صفحاتهم بكونها '' تعبر عن فرحة وسعادة المهندس عبد الفتاح الذي كان في وضعية تشرد والذي تعاطف معه المغاربة خلال هذا المساء بالمركب الاجتماعي التجموعتي بمدينة فاس''.

وظهرت أخيرا إبتسامة المهندس وهو مستلقي على السرير ويتحدث على الهاتف، مع أصدقاء لجمعويين زاروه اليوم، حيث بدى عبد الفتاح سعيدا بسرير للنوم وكرسي متحرك للتنقل خارج الغرفة عوض السيارة، للإشارة لقد كانت شوف تيفي سباقة لتسليط الضوء على حالته المزرية .

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحلة عبد الفتاح السرير الكرسي شوف تيفي

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