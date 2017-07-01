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بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 00:55 بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين | دولي
بالفيديو كيم كارداشيان تنفي بأنها تتعاطى الكوكايين
أثار فيديو بثته كارداشيان على تطبيق سناب شات، تكهنات على مدى 24 ساعة على تويتر بأن نجمة تلفزيون الواقع تتعاطى الكوكايين.

شوف تيفي:

أثار فيديو بثته كارداشيان على تطبيق سناب شات، تكهنات على مدى 24 ساعة على تويتر بأن نجمة تلفزيون الواقع تتعاطى الكوكايين.

و ردت كارداشيان (36 عاما) التي لها 101 مليون متابع على انستجرام بأن الخطوط البيضاء التي ظهرت في الفيديو على طاولة في واحدة من تدويناتها على مواقع التواصل الاجتماعي ليست سوى ''بقايا سكر من حلوى'' اشترتها بعد زيارة متجر في نيويورك مع طفليها.

لكن في وقت لاحق من يوم الثلاثاء نشرت كارداشيان على حسابيها بتويتر وسناب شات لقطة فيديو مقربة للطاولة وقالت إنها ظنت في البداية أن الخطوط ناتجة عن بقايا الحلوى لكن تبين لها أنها نقوش الرخام على الطاولة بغرفتها في فندق بمدينة نيويورك.

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