وقفة للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية تنتهي بمشاداة كلامية مع السلطة ﻿

إنتهت وقفة إحتجاجية للأساتذة المتضرريين، من الحركة الانتقالية التعليمية، بمشاداة كلامية بين الأساتذة والسلطة المحلية بعد منعهم من قبل قائد المقاطعة وبحضور قوات الأمن، من نقل شكلهم النضالي نحو

شوف تيفي



إنتهت وقفة إحتجاجية للأساتذة المتضرريين، من الحركة الانتقالية التعليمية، بمشاداة كلامية بين الأساتذة والسلطة المحلية بعد منعهم من قبل قائد المقاطعة وبحضور قوات الأمن، من نقل شكلهم النضالي نحو مقر عمالة إقليم اشتوكة ايت باها بعدما إنطلقت بالمديرية الإقليمية للتعليم.



وحسب مصادر مطلعة، فالاحتاج الذي يخوضه الأساتذة بهذه المدينة قد بدأ بشكل يومي منذ الجمعة الماضي بعد ظهور نتيجة الحركة الانتقالية التعليمية الوطنية و الجهوية، حيث إشتكى العديد من نتائج الحركة رغم وعود الوزارة بأن النتائج النهائية لم يحسم فيها بعد.



وفي ذات السياق، قال عبد الإله تاكري عضو التنسيقية المحلية للمتضررين من الحركة الانتقالية ''أن الشغيلة التعليمية بالإقليم تعبر عن استنكارها و رفضها لخرق الوزارة الوصية للقوانين المنظمة لحركية رجال التعليم بإقصاءها لطلبات الانتقال التي عبر عنها الأساتذة المحليون في الانتقال إلى مناصب داخل الإقليم الشيء الذي اعتبره ذات المتحدث حيفا في حقهم و خرقا سافرا للقانون لاسيما و قد منحت المناصب المتبارى عليها لمن هم أقل استحقاقا حسب التنقيط المعمول به في الحركة الانتقالية ، يضيف المتحدث مما زاد من غضب المحتجين الذين أمطروا إدارتهم التعليمية بعشرات الطعون ''.