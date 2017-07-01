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رسميا...التامك يمنع القفة عن ''السجناء'' من خارج المؤسسات السجنية

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 00:36 رسميا...التامك يمنع القفة عن السجناء من خارج المؤسسات السجنية | بوليتيك
رسميا...التامك يمنع القفة عن ''السجناء'' من خارج المؤسسات السجنية
كشفت مصادر مطلعة، أن المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج، قررت تفعيل بعض التدابير والإجراءات ذات الطابع الأمني والتنظيمي، حيث تم تحديد تواريخ محددة في بعض المؤسسات السجنية للبدء فورا

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج، قررت تفعيل بعض التدابير والإجراءات ذات الطابع الأمني والتنظيمي، حيث تم تحديد تواريخ محددة في بعض المؤسسات السجنية للبدء فورا في تنزيلها وتطبيقها بشكل فعلي.

وحسب ذات المصادر، فالمواد الغذائية التي تقتنيها العائلات من الخارج، لإدخالها لأقربائها المسجونين، سيمنع بشكل كامل مثلا بالمركب السجني لأيت ملول إبتداءا من 31 يوليوز الجاري، حيث أن مايطلق عليه ''بقفة السجناء'' من خارج المؤسسة السجنية سيصبح بعد هذا التاريخ في خبر كان.

وأوضح ذات المصدر، أن العديد من الإجراءات سترى النور قريبا عبر مراحل زمنية محددة، لترافقها كذلك إجراءات جديدة، حيث أنه في سجن أيت ملول مثلا سيتم تخصيص محل داخل المؤسسة السجنية لإقتناء العائلات حاجيات أقربائها داخل الزنزانة، لكن من خارجها أصبح ممنوعا .

 

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الإجراءات السجون المؤسسات أيت ملول الإقرباء شوف تيفي

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