في ذكرى فشل الإنقلاب على أردوغان...وفد تركي بمنزل بن كيران ﻿

نشر فريد تيتي، السائق الشخصي لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران صورا للزيارة التي قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية التركي، لمنزل بنكيران بمدينة الرباط.

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نشر فريد تيتي، السائق الشخصي لرئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران صورا للزيارة التي قام بها وفد من حزب العدالة والتنمية التركي، لمنزل بنكيران بمدينة الرباط.



وعلق المرافق الشخصي لابن كيران على الصور التي تؤرخ للزيارة، بأن "وفد من البرلمان التركي رفقة سفير تركيا بالمغرب في زيارة للأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران اليوم الأربعاء 12 يوليوز 2017".



وحسب مصادر مقربة، فالزيارة التي حضرها كذلك سفير تركيا المعتمد بالرباط، تتزامن وذكرى "فشل الإنقلاب على أردوغان" السنة الماضية، حيث قدم الوفد هدية لعبد الإله بن كيران عبارة عن تذكار حسب الصور.