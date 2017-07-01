مقعد ''إدعمار'' يربك حسابات ''البيجيدي'' وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان ﻿

كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن جميع المؤشرات المتوفرة تؤكد عودة ''محمد إدعمار'' الذي أسقطته المحكمة الدستورية من البرلمان، من جديد إلى قيادة لائحة الحزب في الإنتخابات الجزئية التي ستجري في

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كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن جميع المؤشرات المتوفرة تؤكد عودة "محمد إدعمار" الذي أسقطته المحكمة الدستورية من البرلمان، من جديد إلى قيادة لائحة الحزب في الإنتخابات الجزئية التي ستجري في الشهور القليلة المقبلة لملئ مقعد شاغر لإقليم تطوان.



وأوضح ذات المصدر، أن رئيس بلدية تطوان، سيشهد منافسة شرسة من طرف منافسيه خاصة وأن الحزب يشهد فراغا تنظيميا عقب الصراعات الأخيرة التي فجرت قبل الإنتخابات التشريعية الأخيرة بين محمد إدعمار والأمين بوخبزة.



وحسب ذات المصدر، فابن كيران نفسه منزعج من الموضوع ومتخوف من تكرار سيناريو إنتخابات الجديدة، حيث أن إنهزام إدعمار بصفته رئيسا للبلدية أمام منافسيه يعني سياسيا فقدانه للأغلبية داخل المجلس المسير بعد فشله في الحصول على ثقة المواطنين، خاصة وأن هناك حديث عن ترشح عضو بالمكتب السياسي لأحد الأحزاب وكذا إستعداد نبيلة منيب هي الاخرى للترشح، في ظل الإقبال الضعيف الذي يصادف الإنتخابات.



وكانت المحكمة الدستورية، قضت بإلغاء انتخاب محمد ادعمار رئيس جماعة تطوان عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تطوان” (إقليم تطوان)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما قضت برفض طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من رشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.