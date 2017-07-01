 محاولة إنتحار ''بائع متجول'' بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مقعد إدعمار يربك حسابات البيجيدي وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان | بوليتيك

مقعد ''إدعمار'' يربك حسابات ''البيجيدي'' وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان

بالفيديو.. كاميو ديال البوطات دار كسيدة خايبة في الطريق السيار.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. كاميو ديال البوطات دار كسيدة خايبة في الطريق السيار.. شوفو شنو وقع

بالفيديو..الأستاذة المتهمة بالخيانة الزوجية بفاس ترد على اتهامها من طرف زوجها‎ | بووز

بالفيديو..الأستاذة المتهمة بالخيانة الزوجية بفاس ترد على اتهامها من طرف زوجها‎

5 أفكار ابداعية بسيطة لكيفية صنع قلم تاتش | نت 2.0

5 أفكار ابداعية بسيطة لكيفية صنع قلم تاتش

محاولة إنتحار بائع متجول بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان | مجتمع

محاولة إنتحار ''بائع متجول'' بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان

مثير..اعتقال 14 فتاة تمارسن الدعارة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال 14 فتاة تمارسن الدعارة بطنجة

اليكم فيديو الحل الشامل لجميع مشاكل الاتصال بالشبكات في الويفي بدون برامج ولا تطبيقات للأندرويد!! | بووز

اليكم فيديو الحل الشامل لجميع مشاكل الاتصال بالشبكات في الويفي بدون برامج ولا تطبيقات للأندرويد!!

فيديو صادم.. سرقولي ولدي الصغير من لقبر بالصويرة | بووز

فيديو صادم.. سرقولي ولدي الصغير من لقبر بالصويرة

الوردي يعرض قانونا لمكافحة الإضطرابات العقلية أمام البرلمانيين | بوليتيك

الوردي يعرض قانونا لمكافحة الإضطرابات العقلية أمام البرلمانيين

من حقنا نفرحو

محاولة إنتحار ''بائع متجول'' بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 22:08 محاولة إنتحار بائع متجول بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان | مجتمع
محاولة إنتحار ''بائع متجول'' بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان
كشفت مصادر مطلعة، أن شابا لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره، يرقد في هذه الأثناء بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، بعد رمي نفسه من الطابق الثاني لمقر بلدية إنزكان بعد مشاداة كلامية مع عضو بالمجلس المسير

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، أن شابا لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره، يرقد في هذه الأثناء بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، بعد رمي نفسه من الطابق الثاني لمقر بلدية إنزكان بعد مشاداة كلامية مع عضو بالمجلس المسير لبلدية إنزكان.

ووفق ذات المصادر، فالضحية أحيل على المستشفى الجهوي بأكادير، من المستشفى الإقليمي لإنزكان الذي قام بتقديم العلاجات الضرورية والأولية لإبقائه على قيد الحياة، ثم قرر الأطباء نقله نحو المستشفى الجهوي لخطورة حالته الصحية، حيث هناك شكوك حول إصابته في العمود الفقري والرأس ناهيك هن كسور في اليد والقدمين.

وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية، أن مواطنا رمي بجسده من الطابق الأول بمقر جماعة انزكان احتجاجا على عدم استفادته من أحد الاسواق بالمدينة لتحسين وضعيته الاجتماعية المزرية، حيث أنه يعاني من البطالة الصعوبات التي تعتريه كبائع متجول، خاصة أن البلدية تتوفر على محلات بالسوق الذي أسال مدادا كثيرا، وحديثا مطولا عن وجود خروقات وصلت القضاء، مباشرة بعد إفتتاحه من طرف المجلس الحالي الذطي يترأسه حزب العدالة والتنمية.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيجدي الحكومة الاسواق المجلس شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صدق أو لا تصدق.. مغربي حصل على أعلى معدل بالباكالوريا في إيطاليا..21 على 20 | مجتمع

صدق أو لا تصدق.. مغربي حصل على أعلى معدل بالباكالوريا في إيطاليا..21 على 20

بعد المهندس المتشرد: متشرد آخر بالدار البيضاء حالته تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو مؤلم | مجتمع

بعد المهندس المتشرد: متشرد آخر بالدار البيضاء حالته تهز النفوس وتدمي القلوب+فيديو مؤلم

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد | مجتمع

عاجل وبالصور..من داخل مركز الرعاية بفاس: شوفو الشكل الجديد لمهندس الدولة المتشرد

غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر إرجاء النظر في ملف اكديم ازيك لتمكين دفاع المتهمين من التعقيب على النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني | مجتمع

غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر إرجاء النظر في ملف اكديم ازيك لتمكين دفاع المتهمين من التعقيب على النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 12 يوليوز 2017 | إيكو بالعربية
منذ 21 دقيقة

النشرة الاقتصادية : 12 يوليوز 2017

ساكنة الملاح بمراكش تناشد الملك محمد السادس..المسؤولين غير كايضحكو علينا وحنا مكرفصين مع الحرارة | بــووز

ساكنة الملاح بمراكش تناشد الملك محمد السادس..المسؤولين غير كايضحكو علينا وحنا مكرفصين مع الحرارة

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد..شاب كازاوي تعرض لاعتداء خطير..و منين جابوه لسبيطار لاحوه ومبغاوش يشدوه حيت البلاصة عامرة | بــووز

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد..شاب كازاوي تعرض لاعتداء خطير..و منين جابوه لسبيطار لاحوه ومبغاوش يشدوه حيت البلاصة عامرة

الوجه الآخر لفصل الصيف داخل أقدم فرن شعبي بمراكش..شوفو المعاناة الحقيقية | بــووز

الوجه الآخر لفصل الصيف داخل أقدم فرن شعبي بمراكش..شوفو المعاناة الحقيقية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مقعد إدعمار يربك حسابات البيجيدي وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان | بوليتيك
منذ 5 دقائق

مقعد ''إدعمار'' يربك حسابات ''البيجيدي'' وزعماء أحزاب سياسية يترشحون للإنتخابات بتطوان

بالفيديو.. كاميو ديال البوطات دار كسيدة خايبة في الطريق السيار.. شوفو شنو وقع | بووز

بالفيديو.. كاميو ديال البوطات دار كسيدة خايبة في الطريق السيار.. شوفو شنو وقع

بالفيديو..الأستاذة المتهمة بالخيانة الزوجية بفاس ترد على اتهامها من طرف زوجها‎ | بووز

بالفيديو..الأستاذة المتهمة بالخيانة الزوجية بفاس ترد على اتهامها من طرف زوجها‎

5 أفكار ابداعية بسيطة لكيفية صنع قلم تاتش | نت 2.0

5 أفكار ابداعية بسيطة لكيفية صنع قلم تاتش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.