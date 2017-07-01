محاولة إنتحار ''بائع متجول'' بعد مشاداة مع مسؤول منتخب ببلدية إنزكان ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن شابا لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره، يرقد في هذه الأثناء بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، بعد رمي نفسه من الطابق الثاني لمقر بلدية إنزكان بعد مشاداة كلامية مع عضو بالمجلس المسير

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كشفت مصادر مطلعة، أن شابا لم يبلغ بعد الثلاثين من عمره، يرقد في هذه الأثناء بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، بعد رمي نفسه من الطابق الثاني لمقر بلدية إنزكان بعد مشاداة كلامية مع عضو بالمجلس المسير لبلدية إنزكان.



ووفق ذات المصادر، فالضحية أحيل على المستشفى الجهوي بأكادير، من المستشفى الإقليمي لإنزكان الذي قام بتقديم العلاجات الضرورية والأولية لإبقائه على قيد الحياة، ثم قرر الأطباء نقله نحو المستشفى الجهوي لخطورة حالته الصحية، حيث هناك شكوك حول إصابته في العمود الفقري والرأس ناهيك هن كسور في اليد والقدمين.



وفي ذات السياق، قالت مصادر محلية، أن مواطنا رمي بجسده من الطابق الأول بمقر جماعة انزكان احتجاجا على عدم استفادته من أحد الاسواق بالمدينة لتحسين وضعيته الاجتماعية المزرية، حيث أنه يعاني من البطالة الصعوبات التي تعتريه كبائع متجول، خاصة أن البلدية تتوفر على محلات بالسوق الذي أسال مدادا كثيرا، وحديثا مطولا عن وجود خروقات وصلت القضاء، مباشرة بعد إفتتاحه من طرف المجلس الحالي الذطي يترأسه حزب العدالة والتنمية.