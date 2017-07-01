حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه ﻿

طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عبر بيان له، بكشف جميع تفاصيل تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' المعتقل وهو شبه عاري، و ''كذا على الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها

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طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عبر بيان له، بكشف جميع تفاصيل تسريب فيديو "ناصر الزفزافي" المعتقل وهو شبه عاري، و "كذا على الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف ؟؟" وفق نص البيان.



وأضاف الإئتلاف الحقوقي، بأنه " تلقى بصدمة قوية واستنكار شديد، شريط الفيديو الذي بثته عدد من المواقع الإلكترونية يظهر المواطن ناصر الزفزافي المعتقل في ملف حراك الريف شبه عاري..متسائلا مع الرأي العام كيف يستباح الانسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوقي....".



وإستنادا للبلاغ، "فبالأمس تم تخوين مواطنين ومواطنات بالريف، بل كل الريفيين والريفيات ذاقوا من غضب السلطة التي تبرأت من مواطنتهم واعتبرتهم انفصاليين وعملاء للخارج يتلقون منه التمويل ، بل واحتقرت هويتهم وحصانة ذويهم لتبرير التنكيل بهم حيث وصل الأمر لدرجة ضرب المحتجين ومحاصرتهم واعتقالهم وتعذيب بعضهم ومتابعة العديد منهم بجرائم ثقيلة قد تؤدي في بعضها لأحكام الإعدام".

وأدان الإئتلاف الحقوقي، تعريض المعتقل "ناصر الزفزافي" لهذه الممارسة الخطيرة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية لتنضاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، وإذ تؤكد على بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بفتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، فإنها تلح على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الراي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة ، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".