 حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ناصر الزفزافي عبر تحقيق نزيه | بوليتيك

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎ | بووز

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية سيليا في هذا التاريخ | بوليتيك

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ

شوفو شنو وقع ليوما فالقنيطرة..لولا التدخل لوقعت الكارثة (فيديو) | بووز

شوفو شنو وقع ليوما فالقنيطرة..لولا التدخل لوقعت الكارثة (فيديو)

صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو | ثقافة و فنون

صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو

فيديو عروسة تحرج زوجها يوم زفافهما..شاهد ماذا فعلت له | بووز

فيديو عروسة تحرج زوجها يوم زفافهما..شاهد ماذا فعلت له

صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة | دولي

صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017 | بوليتيك

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22

صدق أو لا تصدق.. مغربي حصل على أعلى معدل بالباكالوريا في إيطاليا..21 على 20 | مجتمع

صدق أو لا تصدق.. مغربي حصل على أعلى معدل بالباكالوريا في إيطاليا..21 على 20

من حقنا نفرحو

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 21:42 حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ناصر الزفزافي عبر تحقيق نزيه | بوليتيك
حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه
طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عبر بيان له، بكشف جميع تفاصيل تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' المعتقل وهو شبه عاري، و ''كذا على الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها

شوف تيفي

طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عبر بيان له، بكشف جميع تفاصيل تسريب فيديو "ناصر الزفزافي" المعتقل وهو شبه عاري، و "كذا على الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف ؟؟" وفق نص البيان.

وأضاف الإئتلاف الحقوقي، بأنه " تلقى بصدمة قوية واستنكار شديد، شريط الفيديو الذي بثته عدد من المواقع الإلكترونية يظهر المواطن ناصر الزفزافي المعتقل في ملف حراك الريف شبه عاري..متسائلا مع الرأي العام كيف يستباح الانسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوقي....".

وإستنادا للبلاغ، "فبالأمس تم تخوين مواطنين ومواطنات بالريف، بل كل الريفيين والريفيات ذاقوا من غضب السلطة التي تبرأت من مواطنتهم واعتبرتهم انفصاليين وعملاء للخارج يتلقون منه التمويل ، بل واحتقرت هويتهم وحصانة ذويهم لتبرير التنكيل بهم حيث وصل الأمر لدرجة ضرب المحتجين ومحاصرتهم واعتقالهم وتعذيب بعضهم ومتابعة العديد منهم بجرائم ثقيلة قد تؤدي في بعضها لأحكام الإعدام".

وأدان الإئتلاف الحقوقي، تعريض المعتقل "ناصر الزفزافي" لهذه الممارسة الخطيرة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية لتنضاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، وإذ تؤكد على بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بفتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، فإنها تلح على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الراي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة ، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العقاب الأحكتم حقوق الإنسان النيابة العامة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية سيليا في هذا التاريخ | بوليتيك

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017 | بوليتيك

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك | بوليتيك

تعليق حصة مطحنة تنتج دقيقا غير صالح للإستهلاك

مبادرة جديدة للتهدئة بعد متابعة بعض معتقلي حراك الريف في حالة سراح بالحسيمة | بوليتيك

مبادرة جديدة للتهدئة بعد متابعة بعض معتقلي حراك الريف في حالة سراح بالحسيمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد..شاب كازاوي تعرض لاعتداء خطير..و منين جابوه لسبيطار لاحوه ومبغاوش يشدوه حيت البلاصة عامرة | بــووز
منذ 11 دقيقة

فضيحة جديدة بمستشفى ابن رشد..شاب كازاوي تعرض لاعتداء خطير..و منين جابوه لسبيطار لاحوه ومبغاوش يشدوه حيت البلاصة عامرة

الوجه الآخر لفصل الصيف داخل أقدم فرن شعبي بمراكش..شوفو المعاناة الحقيقية | بــووز

الوجه الآخر لفصل الصيف داخل أقدم فرن شعبي بمراكش..شوفو المعاناة الحقيقية

تصريحات جد مؤثرة من قلب منزل الفنان المغربي أحمد الصعري الذي فقد القدرة عن الكلام /معاناة/بكاء/حسرة/ألم/تهميش/عتاب | بــووز

تصريحات جد مؤثرة من قلب منزل الفنان المغربي أحمد الصعري الذي فقد القدرة عن الكلام /معاناة/بكاء/حسرة/ألم/تهميش/عتاب

من قلب كواليس جلسة تصوير أغنية سعيدة شرف الجديدة ضاحكة لاعبة..صور عن قرب/بدون ملحفة/أسرار خاصة | بــووز

من قلب كواليس جلسة تصوير أغنية سعيدة شرف الجديدة ''ضاحكة لاعبة''..صور عن قرب/بدون ملحفة/أسرار خاصة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ناصر الزفزافي عبر تحقيق نزيه | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

حقوقيون يطالبون بكشف أهداف تسريب فيديو ''ناصر الزفزافي'' عبر تحقيق نزيه

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎ | بووز

بالفيديو..الفقيه التطواني المثير يسبح في الشاطئ رفقة زوجته بالخمار‎

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية سيليا في هذا التاريخ | بوليتيك

محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ

شوفو شنو وقع ليوما فالقنيطرة..لولا التدخل لوقعت الكارثة (فيديو) | بووز

شوفو شنو وقع ليوما فالقنيطرة..لولا التدخل لوقعت الكارثة (فيديو)

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.