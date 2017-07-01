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محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 21:34 محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية سيليا في هذا التاريخ | بوليتيك
محمد زيان ...وعود بإطلاق سراح المغنية ''سيليا'' في هذا التاريخ
صرح محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه متفائل كثيرا، حول إطلاق سراح الفنانة ''سيليا'' هذا الأسبوع، وأن قاضي التحقيق سيبث في طلب السراح المؤقث الذي تقدم به محاموها

شوف تيفي

صرح محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أنه متفائل كثيرا، حول إطلاق سراح الفنانة "سيليا" هذا الأسبوع، وأن قاضي التحقيق سيبث في طلب السراح المؤقث الذي تقدم به محاموها في إطار التحقيق التفصيلي الذي جرى اليوم.

وشدد نقيب المحامين السابق، بوجود وعود بإطلاق سراح "سيليا"، مكررا بالقول "هناك وعود، نعم وعود وأنا متفائل بإطلاق سيليا هذا الاسبوع"، ورفض المحامي كشف مصدر تلك الوعود أو الجهات التي قدمتها إليه، موضحا بأن قاضي التحقيق سيبث في طلب منح السراح المؤقت "لسيليا" بعد 48 ساعة.

من جهة ثانية، إنتهت قبل قليل، جلسة الإستنطاق التفصيلي مع "نبيل أحمجيق" الملقب "بديناموا الحراك"، بعد إنطلاقه مع الساعة الخامسة والتصف تقريبا، حيث مباشرة بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي مع "سلمى الزياني" ثم التحقيق كذلك مع "كريم أمغار" ثم "نبيل أحمجيق".

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