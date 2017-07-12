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صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 21:03 صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو | ثقافة و فنون
صور جديدة للفنان المغربي سعد المجرد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي..شوفو الشكل الجديد ديالو
نشر الفنان المغربي سعد المجرد صورتين جديديتين على حسابه بالاسنتغرام، والتي ظهر خلالهما بشكل مشابه تقريبا للشكل الذي كان عليه قبل اعتقاله شهر أكتوبر الماضي.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي سعد المجرد صورتين جديديتين على حسابه بالاسنتغرام، والتي ظهر خلالهما بشكل مشابه تقريبا للشكل الذي كان عليه قبل اعتقاله شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح نشطاء في تفاعلهم أن قيام "المعلم" بصباغة شعره من الجهة الأمامية بطريقة مشابهة لتلك التي كان عليها خلال اعتقاله قبل أشهر هي رسالة من المجرد إلى جميع الأشخاص الذين اعتقدوا بأنه انتهى فنيا بعد اتهامه بمحاوة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".

تجدر الإشارة إلى أن المجرد، حصل أخيرا على السراح المؤقت عقب ست أشهر قضاها خلف القضبان الحديدية بسجن فلوري ضواحي باريس.

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