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صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 20:53 صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة | دولي
صحيفة تركية: الاستخبارات القطرية أفشلت مخطط انقلاب بالتزامن مع إعلان دول عربية قطع العلاقات مع الدوحة
كشف موقع ''العربي الجديد''، أمس الثلاثاء نقلا عن صحيفة ''قرار'' التركية الموالية للحكومة، أن الاستخبارات القطرية تمكّنت من إفشال مخطط للانقلاب في الدوحة بالتزامن مع إعلان كل من الرياض

"شوف تيفي"

كشف موقع "العربي الجديد"، أمس الثلاثاء نقلا عن صحيفة "قرار" التركية الموالية للحكومة، أن الاستخبارات القطرية تمكّنت من إفشال مخطط للانقلاب في الدوحة بالتزامن مع إعلان كل من الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة الحصار عليها، إذ كان المخطط، بحسبها، يقوم على التعاون بين مسؤوليين إماراتيين ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس السوداني، طه عثمان الحسين، والذي تمت إقالته الشهر الماضي في ظروف غامضة.

وأشار الموقع المذكور أن الصحيفة التركية، أكدت أن أحد رجال الأعمال الإماراتيين أقنع طه عثمان الحسين، بنقل الجنود السودانيين المتواجدين في إطار التحالف العربي في اليمن إلى الحدود القطرية السعودية، تمهيداً للتدخل العسكري، مقابل منح الوزير السوداني مليار دولار أميركي.

ونقلت "قرار" حسب "العربي الجديد" عن مسؤول قطري رفيع المستوى مقرب من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قوله إن المخابرات القطرية علمت بالخطة، بعدما لاحظت نقل عدد كبير من الجنود السودانيين من اليمن نحو الحدود القطرية السعودية، مباشرة بعد إعلان الحصار في الخامس من يونيو، لتقوم المخابرات القطرية بمخاطبة السلطات السودانية بعد تأكدها من نقل الجنود السودانيين إلى الحدود القطرية، لتتخذ الخرطوم الخطوات الكفيلة بإفشال المخطط، كما قامت بإلقاء القبض على الوزير السوداني.

وبحسب الصحيفة التركية فإن الجنود السودانيين، المقدّر عددهم بعشرة آلاف، كانوا يظنون بأنهم نُقلوا إلى الحدود القطرية السعودية لضرب حركة تمرد، كتلك التي قام بها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية اليمنية، إذ كان المخطط الإماراتي يقضي بإدخال القوات السودانية إلى قطر، ومن ثم قلب نظام الحكم، عبر استغلال حالة الفوضى التي ستعقب ذلك، مشيرة إلى أن الإمارات طلبت الإذن من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدة ثلاثة أيام بعد إعلان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية لتنفيذ مخططها، ولكن تعاون الخرطوم مع الدوحة، وكذلك قيام أنقرة بإرسال عناصر عسكرية إلى قطر، أفشل المخطط.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوداني، كان قد أعلن بالفعل حسب وسائل إعلام سوداينة، بشكل مفاجئ، في الرابع عشر من الشهر الماضي، قراراً بإقالة مدير مكتبه ووزير الدولة من مناصبه، ومنعه من مغادرة البلاد، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل السماح له بالمغادرة إلى السعودية برفقة زوجته.

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