 تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017 ﻿
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تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017 | بوليتيك

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22

من حقنا نفرحو

تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 20:49 تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017 | بوليتيك
تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إرجاء الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017.

"شوف تيفي"

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إرجاء الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة توظيف أساتذة بموجب عقود برسم سنة 2017 إلى غاية يوم السبت 22 يوليوز 2017.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت هذا القرار على إثر عدم تمكن عدد مهم من المترشحين لهذه المباراة، المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من استكمال ملفاتهم، لا سيما بتضمينها نسخة من شهادة الإجازة، وحرصا منها على عدم تفويت الفرصة على هؤلاء المترشحين.

وأضاف المصدر أنه سيتم تنظيم الدورة الأولى من التكوين الحضوري لفائدة الناجحات والناجحين في هذه المباراة ابتداء من يوم الاثنين 24 يوليوز 2017، على أن يستفيد المعنيون بالأمر من دورات تكوينية حضورية أخرى خلال الموسم الدراسي المقبل، بالإضافة إلى التكوين عن بعد والتكوين الميداني.

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