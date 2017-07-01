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ارتفاع تعامل المغاربة مع المواقع التجارية الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2017

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 20:42 ارتفاع تعامل المغاربة مع المواقع التجارية الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2017 | نت 2.0
ارتفاع تعامل المغاربة مع المواقع التجارية الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2017
أفاد مركز النقديات بأن المواقع التجارية المنخرطة بالمركز حققت 3,1 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي وصل إلى 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة

"شوف تيفي+"و م ع"

أفاد مركز النقديات بأن المواقع التجارية المنخرطة بالمركز حققت 3,1 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بمبلغ إجمالي وصل إلى 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2017 ، بارتفاع بنسبة 81,7 في المائة من حيث عددها، وب 52,3 في المائة من حيث قيمتها.

وهكذا، أبرز المركز في مذكرة حول "النشاط النقدي المغربي إلى غاية 30 يونيو 2017" ، أن المواقع التجارية التي سجلت ارتفاعا ب62,4 في المائة، تساهم ب47,4 في المائة من الحجم الإجمالي، تليها مواقع "الحكومة الالكترونية" بحصة 21 في المائة، ومواقع شركات الطيران (20,2 في المائة).

وأشارت المذكرة إلى أن نشاط البطاقات البنكية المغربية تطور ب84,9 في المائة من حيث عدد العمليات، حيث انتقل من 1,6 مليون معاملة خلال النصف الأول من سنة 2016 ، إلى 3 ملايين معاملة خلال النصف الأول من سنة 2017 ، وب 54,9 في المائة من حيث المبلغ (من 793 مليون درهم إلى 1,2 مليار درهم في متم يونيو 2017).

بالمقابل، أبرزت المذكرة أن نشاط البطاقات الأجنبية سجل تراجعا ب7 في المائة من حيث عدد العمليات، لتستقر عند 55 ألف و387 معاملة خلال النصف الأول من سنة 2017 ، فيما تطورت بنسبة 26,9 في المائة من حيث القيمة إلى 102 مليون درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن البطاقات المغربية هيمنت، بشكل قوي، على هذا النشاط بنسبة 98,2 في المائة من حيث عدد المعاملات، وب 92,3 في المائة من حيث المبلغ.

وأشار إلى أن توسع شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية تواصل من خلال إحداث 102 شباكا جديدا خلال النصف الأول من سنة 2017 ، مما مكن الشبكة من بلوغ 6 آلاف و923 شباك بنكي أوتوماتيكي، أي بزيادة تقدر ب1,5 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2016.

وتعتبر الدار البيضاء من بين أفضل المدن المجهزة بالشبابيك البنكية الأوتوماتيكية (1394 شباك)، تليها مراكش (532)، والرباط (527)، وطنجة (366)، وأكادير (357)، وفاس (327).

وسجلت شبكة الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية خلال النصف الأول من سنة 2017 ، ما مجموعه 134,5 مليون عملية سحب بواسطة البطاقات البنكية المغربية والأجنبية، بارتفاع ب4,2 في المائة، وبمبلغ إجمالي بلغ 119,8 مليار درهم، بارتفاع ب6,7 في المائة.

وهكذا، ارتفع النشاط الشهري المتوسط إلى 3 آلاف و347 عملية سحب بمبلغ إجمالي بلغ 2,9 مليون درهم لكل شباك بنكي أوتوماتيكي.

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